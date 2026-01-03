Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 en L'Hospitalet, Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero

Los viajeros deberán pedir un billete de cambio en la estación de origen para usar gratis los servicios alternativos de metro, bus o tranvía

El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año

Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título

Dos trenes de Rodalies en la estación de Badalona de la R1, en una imagen de archivo

Dos trenes de Rodalies en la estación de Badalona de la R1, en una imagen de archivo / Ferran Nadeu

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Renfe ha explicado que las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre las estaciones de L'Hospitalet, todo el tramo en la ciudad de Barcelona y hasta Badalona, entre el 3 y el 11 de enero por las obras que Adif ejecuta alrededor de la futura estación de La Sagrera, en un comunicado. Ha añadido que a causa de la complejidad de los trabajos es necesario realizar el corte, ya que se desarrollan sobre la infraestructura ferroviaria.

Renfe ha explicado que los pasajeros que el servicio ferroviario tendrá Badalona como origen y destino, y que los pasajeros podrán seguir su viaje con la L2 del Metro de Barcelona desde Badalona y el Trambesòs desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Además, podrán usar las líneas R2 y R4 de Rodalies para llegar a las estaciones de L'Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf y Clot.

El corte afectará al tramo comprendido entre L'Hospitalet y Badalona

El corte afectará al tramo comprendido entre L'Hospitalet y Badalona / Rodalies

Durante los días que dure el corte, los viajeros deberán pedir un billete de cambio con los servicios alternativos de metro, bus o tranvía en la estación de origen presentando el billete de Rodalies.

