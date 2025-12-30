¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren el día de Fin de Año en Barcelona y el resto de Catalunya?

Se acerca Fin de Año y muchos se preguntan si las tiendas van a estar abiertas en caso de que se necesite hacer alguna compra de última hora.

Habitualmente, estos establecimientos alteran sus horarios tanto el día de Fin de Año como el 1 de enero, por lo que se recomienda tener planificadas y hacer la compras con antelación para evitar los imprevistos.

¿Cuándo cierran?

Para las tiendas y centros comerciales, por norma general y a menos que las propias empresas decidan no abrir, el día 31 de diciembre es laborable y los locales comerciales están abiertos para hacer las compras de última hora.

Es uso extendido, no obstante, tener un horario especial de cierre y adelantarlo, para facilitar que los trabajadores puedan celebrar las cenas familiares.

Así, los centros comerciales, como La Maquinista o Glòries, cierran sus puertas a las 21.00 horas, aunque algunas de sus tiendas, al igual que la mayoría de las situadas en el centro de Barcelona, adelantan el cierre a las 18.00 horas.

Barcelona

En el caso de Barcelona, el Maremàgnum mantiene su horario habitual de 10h a 21h.

También abren en su horario habital Westfield La Maquinista (de 9 a 21h), el Centre Comercial Westfield Glòries (también de 9 a 21h) y Diagonal Mar y el Triangle Centre Comercial (ambos centros, de 9.30 a 22h).

L'Illa Diagonal, por su parte, adelanta una hora el cierre y estará abierto de 9.30 a 20h, como también cierra 60 minutos antes El Corte Inglés de plaza Catalunya, El Corte Inglés de Diagonal y el de Can Dragó (de 9.00 a 20h)

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia. En este caso, también hay horarios dispares.

Estamos hablando del Viladecans The Style Outlets, situado en Viladecans, que adelanta el cierre a las 18h. O el Corte Inglés de Cornellà de Llobregat, que cierra una hora antes (a las 20 horas). También cierra antes La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes) que, en vez de hacerlo a las 22.00h. cierra a las 19h..

Sin embargo, el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Mataró Parc(Mataró), el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès) y el Baricentro (Barberà del Vallès) mantienen su horario habitual.

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales hacen horarios diferentes: La Fira de Reus mantiene su horario habitual, mientras que el Parc Central de Tarragona cerrará dos horas antes: a las 19h.

Girona

En la misma línea, los dos centros comerciales de la provincia de Girona también hacen horarios distintos: el Espai Gironès no lo varía, mientras que la Gran Jonquera Outlet & Shopping) cierra a las 20h, una hora antes de lo habitual.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- la mayoría de las tiendas cerrarán a las 18h.

Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.