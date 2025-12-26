Un incendio deja sin luz a once familias de L’Hospitalet en Navidad: "No hemos tenido fiestas"

Once familias del barrio de Collblanc, en L’Hospitalet de Llobregat, han pasado la Nochebuena y el día de Navidad sin suministro eléctrico a causa de un incendio en la caja eléctrica de su edificio, que tuvo lugar la madrugada del lunes 22 de diciembre. A día de hoy, los vecinos de la finca, situada en la calle Mas, siguen sin luz y denuncian la falta de soluciones tanto por parte de la compañía eléctrica como de la aseguradora de la comunidad, que, según relatan, se atribuyen mutuamente la responsabilidad sin que ninguna intervenga para resolver el problema. Mientras tanto, los afectados tratan de sobrellevar la situación con linternas, baterías portátiles prestadas y la ayuda de vecinos y amigos.

Las familias, en su mayoría humildes y migrantes, han vivido las fiestas con dificultades para cocinar, ducharse y conservar los alimentos. Según explican, el técnico del seguro de la comunidad sostiene que la avería debe resolverla Endesa, al haber cables exteriores afectados. Sin embargo, fuentes de la compañía eléctrica consultadas por este diario aseguran que el problema se encuentra en la caja general de protecciones, que es propiedad de la comunidad, y que corresponde al seguro de la finca hacerse cargo de la reparación. Este cruce de responsabilidades mantiene la situación bloqueada, sin que el suministro haya sido restablecido.

Un incendio deja sin luz a vecinos de Collblanc / Cedida a El Periódico

"Es indignante"

Es el caso de Cristina, vecina del bloque y madre de dos hijos pequeños, quien explica a EL PERIÓDICO que, tras el incendio, pensaban que la avería se solucionaría con rapidez, pero no ha sido así. “Pensábamos que al día siguiente se arreglaría y todavía no tenemos luz”, afirma.

Cristina califica la situación de “indignante”, no solo por las fechas, sino porque “es algo básico que necesitamos”. Subraya que en el edificio hay otros vecinos con niños pequeños y bebés, y lamenta que el apagón les haya arruinado las fiestas. La comida que tenían guardada en la nevera y el congelador se ha echado a perder, y tiene que llevar a sus hijos a ducharse en casas de amigos, ya que su calentador de agua es eléctrico. “No hemos tenido fiestas”, manifiesta, y añade que también sus amigos les han prestado baterías portátiles para poder cargar los teléfonos móviles.

"No entendemos nada"

La situación es similar en el resto de viviendas del bloque. Zlata, otra de las vecinas afectadas, explica que intenta conservar algunos alimentos con el frío del exterior guardándolos en el balcón, y que su congelador ya se ha descongelado del todo. Estos días, la rutina diaria de su familia, con un hijo menor de edad, se ha reducido a aprovechar las horas de luz natural. “A las seis ya es oscuro, así que sobre las siete cenamos con linternas y nos vamos a dormir”, cuenta a este diario.

Para mantenerse conectada, Zlata sale cada día a cargar el móvil en comercios del barrio. En su caso, dispone de gas, lo que le permite cocinar, aunque hacerlo también se ha convertido en una tarea complicada. “Apenas entra luz en casa”, explica, y asegura que estos días está “haciendo la comida con linterna en la cocina”. “Menos mal que tengo gas y puedo hacer comida, otros vecinos no pueden hacer nada, ni calentar agua ni cocinar”, añade.

Un incendio deja sin luz a vecinos de Collblanc en Navidad / Cedida a El Periódico

“Mi hijo está triste. Todos estamos tristes y enfadados. No entendemos nada”, manifiesta la mujer, quien confirma que desde el lunes han estado llamando tanto a la compañía eléctrica como al seguro de la finca, sin que se solucione el problema.