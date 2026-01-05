L'Hospitalet mantiene activa la 'operación frío' por las bajas temperaturas en la víspera de Reyes

Las bajas temperaturas que recorren Catalunya esta víspera de Reyes a causa de la borrasca Francis han llevado a distintos consistorios catalanes a reforzar sus servicios de emergencia para atender a las personas más vulnerables de sus respectivos municipios. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) también mantiene activa su 'operación frío' para ofrecer techo a aquellas personas que habitualmente duermen en la calle. De hecho, fuentes municipales explican que la 'operación frío' en la segunda ciudad de Catalunya se ha mantenido activa desde el pasado 20 de diciembre, cuando se activó ante unas circunstancias climatológicas también adversas.

Este dispositivo supone una ampliación de 15 plazas en el centro de estancia limitada Els Alps, lo que conlleva que el albergue municipal pase a tener disponibilidad para una sesentena de personas, así como un refuerzo del servicio de comedor para garantizar desayuno, almuerzo y cena. Durante la noche del 11 al 12 de diciembre de este 2025, el recuento de sinhogarismo anual localizó a un total de 117 personas durmiendo en la calle o en vehículos en diferentes puntos de la ciudad, es decir, 17 más que en el recuento de hace un año. Una cifra a la que hay que sumar otras 54 personas durmiendo en Els Alps y otras 14 que se ubicaban en los nuevos recursos municipales de alojamiento de urgencia para mujeres y en los pisos socioeducativos de estancia temporal.

Las mismas fuentes aseveran que, ante la incapacidad para que el albergue hospitalense acoja a toda la población sinhogar de la ciudad y la posibilidad de que Els Alps ocupe todas las plazas disponibles, cuentan con hostales preparados por si hay que dar cobijo a más personas. Además, integrantes de los servicios sociales, la Cruz Roja y la Fundació La Vinya recorrerán las calles de la ciudad durante las próximas horas con el objetivo de convencer a las personas que duermen en la calle para que se trasladen a alguno de los recursos de emergencia disponible, una labor que contaré también con el apoyo de la Guardia Urbana de L'Hospitalet.

De las personas durmiendo en la calle detectadas en el último recuento, el 34% pernoctaban en el Distrito I (que incluye los barrios del Centre, Sant Josep y Sanfeliu), y el 19% en el Distrito VI (Bellvitge y Gornal), donde se concentran más de la mitad de los casos detectados en la vía pública. La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ya llamó este sábado a las administraciones locales –las competentes en materia de sinhogarismo– a activar "todos los recursos necesarios". Así, Barcelona, Tarragona, Castelldefels o Badalona también han activado recursos de emergencia mientras las bajas temperaturas recorran las calles de sus respectivas ciudades.