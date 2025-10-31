Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro hombres en L’Hospitalet e intervienen 120 kilos de hachís

Los Mossos d’Esquadra han detenido a cuatro hombres en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y han intervenido un total de 120 kilogramos de hachís, además de ketamina, Rivotril y un arma de fuego, en una operación policial contra el tráfico de drogas.

Según ha informado la policía catalana este viernes en un comunicado, la intervención se inició el pasado 23 de octubre, cuando agentes del Grupo de Delincuencia Urbana detectaron un intercambio de droga en la vía pública del municipio. En ese momento, los agentes lograron detener a dos hombres de 23 años, que fueron sorprendidos con una pieza de hachís de 1,2 kilogramos, una cantidad casi 50 veces superior a la considerada para consumo propio. Ambos fueron arrestados por un delito contra la salud pública.

El vendedor, que también participaba en el intercambio, consiguió inicialmente huir, pero las patrullas lograron seguirlo hasta el portal de un edificio cercano. Gracias a las tareas de investigación posteriores, los agentes de la Unidad de Investigación de L’Hospitalet pudieron determinar el piso en el que se había refugiado.

Con esta información, el Juzgado de Instrucción número 1 de L’Hospitalet de Llobregat autorizó una entrada y registro en el domicilio, que se llevó a cabo al día siguiente, 24 de octubre. Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos hombres más, de 27 años, y hallaron en el interior una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

En el registro se intervinieron 119 kilogramos de hachís, así como 116,4 gramos de ketamina, que, según los investigadores, podría haberse utilizado para fabricar otras drogas sintéticas, como la conocida “cocaína rosa” o “TUSI”. También se encontraron 15.700 comprimidos de Rivotril, un fármaco del grupo de las benzodiacepinas presuntamente destinado al tráfico ilegal, y diversas herramientas relacionadas con la manipulación y distribución de drogas, como máquinas de envasado al vacío y etiquetas para diferenciar los productos.

Además, los agentes localizaron un arma de fuego con forma de bolígrafo preparada para disparar y diversa munición, motivo por el cual los dos detenidos del piso también fueron acusados de tenencia ilícita de armas.

Los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de L’Hospitalet de Llobregat.