Freenow by Lyft mejora la experiencia de coger un taxi con innovaciones tecnológicas únicas

Estas novedades, entre las que se incluyen el servicio Airport Fastpass, la función Multistop para realizar varias paradas y la implementación del sistema de captación de datos Map Contributors Program, reflejan el compromiso de la compañía con la innovación tecnológica para mejorar la calidad del servicio de taxi en España.

La tecnología al servicio de taxistas y pasajeros

Estas nuevas herramientas están pensadas para hacer la app más eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes de la movilidad urbana:

Airport Fastpass

Se trata de una solución tecnológica que mejora la experiencia tanto de pasajeros como de taxistas en el aeropuerto. Actualmente, muchos taxistas que esperan en la cola virtual rechazan trayectos de bajo valor porque, tras horas de espera, no quieren perder su turno. Ahora con Fastpass, podrán aceptar estos viajes a cambio de obtener prioridad en su siguiente vuelta al aeropuerto. Una vez finalizado el trayecto y de vuelta en el aeropuerto, accederán a la cola Fastpass, lo que les permitirá acceder a un nuevo servicio mucho más rápido.

Multistop

Multistop es una nueva funcionalidad diseñada para mejorar la experiencia de pasajeros y taxistas, permitiendo añadir hasta cuatro paradas intermedias en un mismo trayecto. Los usuarios pueden introducir fácilmente estas paradas desde la app, mientras que los conductores las reciben totalmente integradas en su sistema de navegación, sin afectar al flujo del viaje.

Esta opción ya está disponible en todas las ciudades donde opera la compañía en España, excepto Madrid, y hace que los trayectos sean más flexibles, cómodos y transparentes para todos.

Maps Contributors Program

El Maps Contributors Program consiste en la creación de cartografía de alta precisión para mejorar la eficiencia de las rutas, especialmente mediante el uso de carriles taxi. Ante la falta de información pública detallada sobre carriles y vías específicas para taxistas, Freenow by Lyft mapeará la ciudad de Barcelona para ayudar a los pasajeros a llegar antes a su destino y a los conductores a optimizar sus recorridos.

Familia residente en Barcelona montada en un taxi / Cedida

Esta tecnología utiliza una flota terrestre dedicada a recopilar datos geográficos de alta fiabilidad, centrados exclusivamente en la infraestructura viaria de la ciudad (elementos de la carretera, carriles, señalización, etc.). Esta información es clave para alimentar los mapas integrados en la app de Freenow by Lyft.

Isabel García, directora general de Freenow by Lyft en España, subraya la relevancia de esta tecnología: “La implementación del Maps Contributors Program nos permitirá ofrecer trayectos más optimizados y específicos para el taxi, con información precisa sobre carriles exclusivos y zonas reguladas de recogida y bajada. Esto se traduce directamente en estimaciones de llegada más fiables, menos kilómetros en vacío y una mayor eficiencia para los taxistas”.

El uso de este programa garantiza que los datos cartográficos sean actuales, locales y cumplan estrictamente con la normativa de protección de datos, incluido el RGPD. Puede consultarse información detallada sobre este sistema en https://www.free-now.com/mapping/.

Todas estas innovaciones tecnológicas ya están disponibles en la app para taxistas, marcando un nuevo estándar de precisión y calidad de servicio en el sector del taxi.