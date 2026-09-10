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Restringidas clases y movilidad

Última hora de la alerta por lluvias en Catalunya, en directo | Cancelación de clases, previsión del tiempo y comarcas afectadas por el Inuncat

Incidencias por las lluvias en Catalunya

Incidencias por las lluvias en Catalunya / Bombers de la Generalitat

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Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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Catalunya ha afrontado la llegada de un frente que ha dejado precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil activó la alerta del plan Inuncat y suspendió las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedès y el Garraf, pese a que las precipitaciones han acabado siendo mucho menores a las previstas el martes.

Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.

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  1. Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
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Directo | El Meteocat activa un nuevo aviso por intensidad de lluvia después de haber desactivado las alertas

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Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

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Tiempo en Catalunya hoy miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

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Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas el martes por la noche y el miércoles

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Tiempo en Catalunya hoy martes: último día de calor en Barcelona antes del cambio meteorológico

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Tiempo en Catalunya hoy lunes: tregua al calor en Barcelona antes del giro meteorológico

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Las máximas superan los 40 grados en Catalunya por tercer día consecutivo

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