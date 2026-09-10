Última hora de la alerta por lluvias en Catalunya, en directo | Cancelación de clases, previsión del tiempo y comarcas afectadas por el Inuncat

Barcelona desactiva el Plan Municipal de Emergencia una vez superado el episodio de lluvias

Protecció Civil del Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado a las diez de la noche de este miércoles el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por Riesgo de Insuficiencia de Drenaje, en fase de alerta, que había sido activado ayer.

El departamento municipal ha tomado esta decisión una vez superado el episodio de lluvias que durante el día ha afectado a parte del territorio catalán y que, en la capital catalana, ha dejado, según datos no oficiales, registros de hasta 74 litros de agua por metro cuadrado.

Según informa el Ayuntamiento, durante la jornada los Bomberos de Barcelona han realizado 15 servicios relacionados con las precipitaciones.