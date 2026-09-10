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Restringidas clases y movilidad
Última hora de la alerta por lluvias en Catalunya, en directo | Cancelación de clases, previsión del tiempo y comarcas afectadas por el Inuncat
Catalunya ha afrontado la llegada de un frente que ha dejado precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil activó la alerta del plan Inuncat y suspendió las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedès y el Garraf, pese a que las precipitaciones han acabado siendo mucho menores a las previstas el martes.
Abrimos un hilo informativo para seguir en directo la evolución de las tormentas.
La situación de madrugada
Este es el mapa, según el Meteocat
Barcelona desactiva el Plan Municipal de Emergencia una vez superado el episodio de lluvias
Protecció Civil del Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado a las diez de la noche de este miércoles el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por Riesgo de Insuficiencia de Drenaje, en fase de alerta, que había sido activado ayer.
El departamento municipal ha tomado esta decisión una vez superado el episodio de lluvias que durante el día ha afectado a parte del territorio catalán y que, en la capital catalana, ha dejado, según datos no oficiales, registros de hasta 74 litros de agua por metro cuadrado.
Según informa el Ayuntamiento, durante la jornada los Bomberos de Barcelona han realizado 15 servicios relacionados con las precipitaciones.
Las tormentas dejan más de 80 litros entre el Berguedà y el Ripollès
Las tormentas han dejado más de 80 litros entre el Berguedà y el Ripollès. Según los datos de estaciones oficiales del Meteocat y de otras no oficiales, se han registrado 82 litros en Campdevànol (Ripollès), 80,8 en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), 64,9 en La Quar (Berguedà), 57,5 en Sant Pau de Segúries (Ripollès) y 54,8 en Olot.
Además, también se han registrado hasta 74 litros en algunas estaciones de Barcelona, 65 en Sitges (Garraf), 61 en Gombrèn (Ripollès) y 52 en Planoles (Ripollès). En Castellbisbal se han contabilizado 47,8 litros (Vallès Occidental).
El teléfono de emergencias 112 ha gestionado 328 incidentes
Los Bombers han atendido 91 avisos relacionados con el episodio de lluvias desde la medianoche y hasta las siete de la tarde. La Región de Emergencias de Girona es la que ha generado más avisos, con 34, seguida de la Región de Emergencias Metropolitana Sur, con 24, y de la Norte, con 22. Por detrás, la región Central ha generado 6, la de las Terres de l'Ebre 3 y la de Tarragona 2.
Por otro lado, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado, también hasta las siete de la tarde, 398 comunicaciones que han generado 328 incidentes relacionados con las lluvias intensas.
La mayoría de las llamadas se han originado en el Barcelonès (36%), el Vallès Occidental (15%) y el Baix Llobregat (11%). La ciudad desde donde se han realizado más llamadas es Barcelona, con 90.
Bandera roja en 60 playas catalanas
Protecció Civil informa de que 60 playas catalanas permanecen cerradas por "meteorología adversa": 21 están en el Barcelonès y 13 en el Maresme. "En caso de tormenta, sal del agua. Haz caso de las restricciones en el baño", han explicado en la red social 'X'.
El aeropuerto de Palma vive un día de retrasos generalizados por las tormentas y se mantendrán toda la jornada
El aeropuerto de Palma vive este miércoles una complicada jornada con retrasos generalizados y desvíos que se van a mantener todo el día. La tormenta que ha caído esta mañana en Barcelona más la previsión de mal tiempo también esta tarde en el Mediterráneo, con especial virulencia prevista en Baleares van a dificultar el transporte aéreo.
Desde Aena confirman los retrasos generalizados en Son Sant Joan motivadas por las regulaciones que han puesto en marcha los controladores aéreos por la adversa meteorología. No obstante, más allá de las demoras, por ahora no se están produciendo cancelaciones de vuelos. Pero debido a las regulaciones del control aéreo se irán acumulando retrasos todo el día.
Las lluvias y tormentas pondrán mañana en aviso naranja al litoral Mediterráneo, y el oleaje a Catalunya
Las lluvias, tormentas, olas y viento pondrán este jueves en aviso a Andalucía, Baleares, Catalunya, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Andalucía alcanzará el nivel naranja por lluvias y tormentas; Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, por lluvias.
En Catalunya, se registra un aviso naranja por olas en Girona y de nivel amarillo por viento.
Xavier Peris
Una mujer muere ahogada en plena calle durante la tormenta en Mallorca
Una mujer de avanzada edad ha fallecido esta tarde, al parecer ahogada al caer al suelo en una calle inundada de Felanitx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que ha descargado esta tarde sobre Mallorca ha causado un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.
La muerte de la anciana se ha producido sobre las cuatro menos veinte de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos. Al parecer la mujer trataba de cruzar la calle Bellpuig, a la altura de la calle Cotoner, cuando ha resbalado y ha quedado bajo el agua, que en esos momentos inundaba la calle hasta unos treinta centímetros de altura.
La lluvia aprieta en el litoral catalán
Aunque la lluvia ha sido de menor intensidad a la prevista, las precipitaciones son intensas ahora en todo el litoral catalán. Barcelona y algunas zonas del Baix LLobregat y Barcelona están en riesgo alto en estos momentos, según el radar del Meteocat. Trànsit recuerda las precauciones básicas para aquellos que se muevan por las carreteras catalanas.
Catalunya activa un aviso por intensidad de lluvias
La intensidad de las lluvias obliga a activar un nuevo aviso por tormentas que pueden dejar más de veinte litros en menos de media hora..
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