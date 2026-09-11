La Diada deja tres víctimas mortales en las carreteras tras una operación salida con más de 541.000 desplazamientos

La operación salida del puente de la Diada, que ha movilizado más de 541.000 vehículos desde el área metropolitana de Barcelona, deja de momento un balance provisional de tres víctimas mortales en las carreteras catalanas. Los fallecidos son dos motoristas y una mujer de 27 años que viajaba en un turismo, según los datos facilitados por el Servei Català de Trànsit (SCT). Ante este balance, Trànsit ha realizado un llamamiento a mantener la "máxima prudencia" al volante y a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos, sobre todo entre el colectivo motorista, que concentra dos de las tres víctimas registradas durante el puente.

El último accidente mortal se ha producido en la C-59, a la altura de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso hacia las 13.45 horas después de que, por causas que todavía se investigan, un turismo y una motocicleta chocaran frontalmente. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha perdido la vida. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado seis patrullas de los Mossos d’Esquadra y tres unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

También este sábado ha muerto otro motorista en un accidente registrado en la N-260, a su paso por Ribera d’Urgellet (Alt Urgell). El aviso se ha recibido alrededor de las 13.30 horas. Según las primeras informaciones, un turismo y una motocicleta han colisionado también frontalmente. El motorista ha fallecido a consecuencia del choque y la investigación también sigue abierta. El accidente ha obligado a movilizar cinco patrullas de los Mossos, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades terrestres y el helicóptero medicalizado del SEM.

La primera víctima mortal del puente, no obstante, se registró la noche del viernes en la N-340, en Altafulla (Tarragonès). Una mujer de 27 años, vecina de L'Arboç (Baix Penedès), perdió la vida en un accidente en el que se vieron implicados tres turismos. Los Mossos recibieron el aviso pocos minutos antes de las 22.30 horas. Por causas que también están siendo investigadas, los tres vehículos se vieron involucrados en el choque. La conductora de uno de ellos murió y otras cuatro personas resultaron heridas.

Operación salida

Los tres siniestros se han producido en plena operación especial de movilidad por el puente de la Diada. Entre las 12.00 horas del jueves y las 15.00 horas de este viernes viernes habían abandonado el área metropolitana de Barcelona unos 541.000 vehículos, según la Generalitat. La cifra representa el 98,4% de los 550.000 desplazamientos que Trànsit había previsto para esta operación salida.

La elevada movilidad ha causado retenciones en algunos de los principales ejes viarios catalanes. La AP-7 ha acumulado problemas de circulación en distintos puntos, entre ellos el tramo comprendido entre Castellví de Rosanes y el Papiol en sentido Tarragona y el comprendido entre la Roca del Vallès y Mollet en dirección Girona. La autopista, durante la primera jornada de la operación salida, también tuvo que ser cortada temporalmente a la altura de Bàscara en sentido Barcelona a causa del incendio de un camión. La C-16 fue otra de las vías que registró retenciones durante la jornada.