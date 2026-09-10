Informe PISA 2025: las facultades de ciencias catalanas exigen reformas para que los alumnos no lleguen a la universidad con graves carencias

Alarmados por los malos resultados en el informe PISA 2025, los responsables de las facultades de ciencias y las escuelas politècnicas catalanas reclaman un pacto de país por la educación. “La universidad, como motor de transformación social y espacio de generación y transmisión de conocimiento, no puede asistir con indiferencia a la grave situación que atraviesa el país en materia de enseñanza”, aseguran en un comunicado hecho público esta jueves y firmado por 27 decanas y decanos de facultades del ámbito científico y directoras y directores de Escuelas Politécnicas de la Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la de Girona, la de Lleida, la Politècnica de Catalunya y la Rovira i Virgili.

Los responsables universitarios aseguran que, año tras año, observan “crecientes dificultades” entre el alumno que accede a la educación superior de la rama científica. Esos estudiantes, añaden, se ven en muchos aprietos para “afrontar con garantías” contenidos básicos de Matemáticas, Física, Biología, Química, Geología, Tecnología y otras disciplinas fundamentales.

“Esto puede poner en riesgo nuestra capacidad para seguir formando profesionales de excelencia. La capacidad de Catalunya para generar conocimiento, innovación, progreso económico y cohesión social dependerá, en buena medida, del nivel educativo alcanzado por sus jóvenes”, concluyen.

La debacle de PISA

Publicado esta martes en todo el mundo, PISA 2025 constata que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que equivale a más de un curso (20 puntos es un año lectivo). En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Son los peores resultados de la historia. Los resultados de Catalunya no son comparables porque la exclusión del alumnado con dificultades fue del 23% y no del 5% recomendado por la OCDE, organismo responsable de PISA.

Los decanatos muestran su preocupación por la enseñanza, en colegios e institutos, de las asignaturas de Matemáticas, Ciencias y Tecnología y subrayan la pérdida progresiva de elementos imprescindibles para el aprendizaje: hábitos de estudio, esfuerzo sostenido, rigor intelectual y comprensión lectora.

Los responsables universitarios exculpan de la debacle a los profesores: “Queremos expresar nuestro reconocimiento a la dedicación y profesionalidad de los docentes de los diferentes niveles educativos, que desarrollan su labor en un contexto a menudo complejo y con recursos insuficientes. Cualquier reforma debe contar necesariamente con su experiencia y su compromiso”.

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El informe PISA observa a nivel internacional una pérdida muy extendida del interés por adquirir nuevos conocimientos. Solo alrededor del 57% de los estudiantes evaluados en PISA -que tienen 15 años y, mayoritariamente, están en 4º de ESO- declaran que aprender cosas nuevas no les resulta aburrido. Entre 2022 y 2025, ese porcentaje cayó en 60 países -España incluida- y el descenso superó los diez puntos porcentuales en la mitad de estos territorios, entre los que no está España.