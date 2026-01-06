La muerte del adolescente acuchillado en la Mercè 2022, uno de los pocos crímenes sin resolver en Barcelona

La muerte por arma blanca de un adolescente marroquí durante la festividad de La Mercè de 2022 es uno de los pocos crímenes que quedan por resolver en la región policial de la ciudad de Barcelona. Ocurrió en la madrugada del 24 al 25 de septiembre, durante los conciertos celebrados en la avenida María Cristina. La víctima recibió diversas puñaladas y se desplomó cerca de la plaza de Espanya, entre las 40.000 personas que comenzaban a abandonar el lugar tras el fin de la música. Los Mossos d’Esquadra, más de tres años después, siguen sin poder aclarar quién lo mató ni por qué motivo.

No hay testigos que hayan aportado ninguna pista a los investigadores del grupo de homicidios de la policía catalana en Barcelona. La explicación más razonable a lo sucedido aquella madrugada es que allí mismo, en la avenida Maria Cristina, confundidos entre los miles de asistentes, comenzó una pelea entre la víctima y su agresor, o agresores. En ese contexto de fiesta, estalló la violencia y alguien sacó una navaja: una pelea como tantas de las que se dan de noche pero que terminó siendo un apuñalamiento mortal.

La víctima, un joven de origen marroquí que acababa de cumplir la mayoría de edad y que en el pasado había sido un menor tutelado por la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), cayó al suelo tras el acuchillamiento. Su agresor o agresores se dieron a la fuga y lo dejaron solo, rodeado de personas que no se habían percatado de nada y que lo miraban extrañados al verlo tumbado en el suelo. Algunos de ellos, al ver que estaba herido y sangraba, sacaron su teléfono para grabar. Las imágenes del fallecimiento de este adolescente extutelado corrieron por las redes sociales.

En una de esas grabaciones, se observa al joven tendido en el suelo y cómo una pareja –un chico y una chica–, que son los únicos que lo ayudan, tratan de levantarlo: el herido, que ha recibido una cuchillada en el costado del tórax que resultará mortal al cabo de pocos minutos, se incorpora, mira asustado a su alrededor sin fijar la vista en ningún sitio y cae de nuevo.

Sin pistas

Los agentes del Área de Investigació Criminal (AIC) de Barcelona arrancaron esa madrugada, la del 25 de septiembre de 2022, unas pesquisas que siguen abiertas tres años y medio después. Los policías a cargo de resolver este crimen no disponen de ningún sospechoso ni tampoco de ningún móvil que explique el apuñalamiento, en parte porque la víctima no pudo declarar. Y tampoco han hallado ningún testigo que facilite una descripción de algún implicado en la agresión.

Contar con pistas acerca del aspecto o indumentaria de algún posible sospechoso hubiera permitido a los investigadores revisar cámaras de seguridad para tratar de localizarlo y tratar de reconstruir por dónde huyó. Pero sin saber a quién están buscando, o sin imágenes de lo ocurrido –salvo el vídeo de su agonía, cuando las heridas ya han sido causadas–, la investigación ha entrado en una vía muerta. Aún sin resolverse, este crimen sí permite extraer una conclusión: sin la participación de una navaja, la pelea posiblemente no hubiera sido mortal.

Durante aquella Mercè del 2022, además, hubo más peleas que acabaron en apuñalamientos. Aunque no hubo más muertos, en gran parte gracias a la intervención de los sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Solo en la avenida Icaria, durante una noche, se registraron cinco heridos por arma blanca.

Navajas mortales

La presencia de una navaja en una pelea entre jóvenes dispara el peligro. Hay otros ejemplos recientes que lo recuerdan. En noviembre de 2021, por ejemplo, en la fiesta mayor del barrio de Sant Andreu de Palomar varios jóvenes apuñalaron a Soulayman, un chico al que no conocían y con el que se enzarzaron en una discusión en la plaza de Can Fabra. Mientras la gente festejaba, Soulayman fue perseguido y apuñalado hasta su muerte.

Pasó algo parecido también un sábado de octubre de 2022 a la salida de la discoteca Brisas, en la Avenida de Paral·lel de Barcelona. Allí se desató una pelea que acabó con dos jóvenes marroquíes gravemente apuñalados. A uno de los dos le salvó la vida la rápida intervención de una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El otro murió. Como le sucedió al adolescente extutelado de La Mercè, su final también fue captado en directo por un teléfono móvil.