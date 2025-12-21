Castelldefels reduce la actividad delictiva un 7,8% en un año

Ahora hace dos años y medio que se puso en marcha el actual gobierno municipal de Castelldefels. Y lo hizo con varios compromisos muy claros, entre los que destacaba la mejora de la seguridad en el municipio. Este era “uno de los temas que más preocupaba a la población”, explicó Manu Reyes, alcalde de la ciudad, en la mesa redonda que organizó EL PERIÓDICO el pasado lunes. “Para nosotros era prioritario darle solución, dotando de más recursos, aumentando el presupuesto, ampliando la plantilla en más de 33 agentes en lo que va de mandato, ampliando el número de agentes interinos, mejorando los medios materiales de la Policía y colaborando con otros cuerpos de seguridad como los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional o el ámbito judicial”. Un enfoque que ha favorecido una mejora real de la convivencia y la seguridad. Los datos recientes presentados en la última Junta Local de Seguridad apuntan claramente en esta dirección: Castelldefels ha registrado una reducción global del 7,8% de los delitos respecto al año anterior. Los robos con fuerza en empresas han bajado un 83,3%, los robos en el interior de vehículos un 43,6%, y los robos en domicilios un 14,3%. También han disminuido las lesiones, las agresiones y abusos sexuales, así como los accidentes con heridos gracias al refuerzo de la seguridad vial. Además, la Encuesta de Victimización Metropolitana muestra una mejora en la percepción de seguridad y mayor confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales que trabajan en el municipio. Unas cifras con las que Reyes se mostró “satisfecho”, además de “agradecido y orgulloso del trabajo que se hace desde los cuerpos policiales, especialmente la policía local” […]. “Los agentes realizan una actividad intensa, que implica pasar muchas horas en la calle atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Se juegan el pellejo y, por tanto, hay que agradecer y valorar el trabajo que hacen”.

Manu Reyes López, Alcalde de Castelldefels. / Maite Cruz

«Estamos trabajando para construir en la playa una segunda comisaría compartida con Mossos d’Esquadra» Manu Reyes López — Alcalde de Castelldefels

La apuesta por la seguridad en el municipio justifica también el proyecto de construcción de una segunda comisaría de policía, que “estaría en la playa de Castelldefels y sería compartida con los Mossos d’Esquadra”, detalló el alcalde. Un proyecto que ya ha sido presentado a la Consellera d’Interior, quien “se ha mostrado interesada”. En estos momentos el ayuntamiento se encuentra a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico dé su beneplácito a la construcción. ¿Y por qué en esta ubicación? Responde Reyes: “No es un capricho. Esta playa es visitada aproximadamente por dos millones de personas al año, cada vez de forma menos estacional. Y donde hay gente, ocurren cosas. Si podemos acercar la atención policial al lugar donde suceden los hechos, podremos ofrecer un mejor servicio”.

Rejuvenecimiento

En la mesa redonda participó también Raúl Vergel, inspector jefe de la Policía de Castelldefels, quien comenzó explicando cómo ha afectado a la plantilla la incorporación de esos 33 nuevos agentes que comentaba el alcalde: “No solo representan una ampliación importante del número de efectivos, sino que también nos ha permitido rejuvenecer la plantilla. Y no es lo mismo trabajar con una media de edad de 48 años, que bajarla a 40, como ha sucedido. Eso reporta mejoras en la proactividad y en la efectividad en el trabajo. Y ese aumento de patrullas en cada turno nos permite no solo trabajar a reacción –hemos pasado de unos 19.000 requerimientos ciudadanos en el 2020 a cerca de 34.000 a finales de este año–, sino también mejorar en prevención, ubicando las patrullas en los puntos más calientes de la ciudad”.

Raúl Vergel, Inspector jefe de la Policía de Castelldefels. / Maite Cruz

«El refuerzo de las patrullas no solo nos permite trabajar a reacción, sino también en la prevención» Raúl Vergel — Inspector jefe de la Policía de Castelldefels

Para Vergel otra de las claves de la mejora de la seguridad ciudadana en Castelldefels es el trabajo conjunto con sus “hermanos, los Mossos d’Esquadra”, porque –según dijo– “solos los policías locales, no podemos. Yendo de la mano, sumamos y ganamos en efectividad, en eficacia de resolución de conflictos y en prevención”. Junto a ellos, “se está analizando muy bien qué sucede en la ciudad para anticiparnos al delito”.

Y entonces fue cuando el jefe de la policía local se centró en explicar lo que, en sus palabras, es “una casuística especial”. […] “Aún no siendo muy importante el robo en el interior de domicilios –unos 200 al año, muy por debajo de otras ciudades de 70.000 habitantes–, sí que tenemos como residentes a algunas personas muy mediáticas. Y un robo a alguien así hace que se amplifique la noticia y su repercusión social. Por lo tanto, una de nuestras prioridades es evitar esos robos interiores de domicilio”.

La otra prioridad son las actuaciones en la fachada marítima contra el robo de vehículos y los hurtos en la arena de playa. “Esta ha sido una delas prioridades este año y hemos conseguido bajarlos casi a la mitad”.

Modelo de referencia

El tercer participante de la mesa redonda, el director de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, Daniel Llimones, insistió en la importancia del trabajo conjunto entre cuerpos de seguridad para lograr los resultados exitosos de Castellefels, el que tildó como un “modelo de referencia en coordinación: Vemos desde hace tiempo una hermandad entre Policía local y Mossos, sobre todo en unidades de paisano o de investigación. Con un buen modelo de coordinación, de cooperación y proximidad que ayude al ciudadano a estar informado, protegerse, desarrollar técnicas o estrategias para evitar delitos y comunicarlos cuando se producen, es más fácil llegar a los puntos donde hay más impacto de la delincuencia, la inseguridad o el incivismo”.

Daniel Llimones, Director de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya. / Maite Cruz

«Es necesario mejorar la compatibilidad entre los programas informáticos usados por los distintos cuerpos» Daniel Llimones — Director de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya

Llimones puso entonces el ejemplo de una problemática particular del municipio, como es el top manta. Una situación “complicada”, como se apresuró a añadir Vergel: “Nuestra función es evitar que se coloque la venta ambulante en el frente marítimo. Pero este es un problema social. Porque o damos a estas personas alternativas a nivel laboral, residencial, etcétera, o lo que hacemos es desplazar el problema, en lugar de erradicarlo. En nuestra misión de minimizar su presencia, estamos haciendo actuaciones muy selectivas, por ejemplo localizando los vehículos que trasladan el material, o impidiendo que los vendedores bajen en las estaciones de tren. Porque una vez que ya se han instalado en el paseo marítimo, actuar puede representar un problema de orden público no proporcional”.

Reflejo en los juzgados

¿Cómo afectan las actuales políticas en seguridad en los juzgados de Castelldefels? Ahí tomó la palabra Mònica Buetas, presidenta del Partit Judicial de Gavà, quien explicó que, a medida que los cuerpos policiales tienen mayores facilidades para desempeñar su trabajo, los juzgados perciben cierto alivio. “Y, sobre todo, que los casos que llegan están bien trabajados e investigados”. En este sentido, Buetas también se mostró orgullosa de la colaboración de los diferentes cuerpos de seguridad en este partido judicial: “Una colaboración real, donde hay constante comunicación entre las diferentes jefaturas”.

Monica Buetas, Presidenta Partit Judicial de Gavà. / Maite Cruz

«Hay que seguir concienciando a la ciudadanía sobre los mecanismos para evitar ser víctimas del fraude» Monica Buetas — Presidenta Partit Judicial de Gavà

A tenor de los delitos más recurrentes en el partido judicial que dirige, dos son los temas que más preocupan a Buetas. Por un lado los hurtos, “porque es un territorio con muchos centros comerciales –algunos de ellos abiertos todo el año– que, en fechas especiales, como por ejemplo el Black Friday, son puntos calientes para los delincuentes”. Por otro lado, “el tema e las estafas digitales, que es donde nos vemos más limitados, porque son de muy difícil persecución”. En este sentido, la magistrada recordó la importancia de educar a la ciudadania para informarle de todos los mecanismos de seguridad que debe tener en cuenta para hacer frente a este problema creciente.

Pero al hablar de seguridad, la ciudadanía tiene un papel aún más relevante: “Si la población cree y confía en su Policía, puede convertirse en un agente clave para resolver algunos delitos, obtener información y fomentar esta inteligencia transversal”, dijo Daniel. Y para lograr la confianza en la población “es importante que la Policía dispense un buen trato, que genere esa relación de confianza”.

Para trabajar en ese modelo de cercanía, la policía de Castelldefels participa en asambleas de barrios, trabaja en la prevención del bullying en los centros escolares (a través de la figura del agente tutor) o contesta las preguntas de los ciudadanos en el Consejo Asesor de Seguridad, entre otras actuaciones. “Esto se llama vocación de servicio público”, sentenció Vergel.

Retos de futuro

En el tramo final de la mesa redonda, los asistentes se centraron en describir los retos en seguridad para Castelldefels. Entre los señalados por Vergel, uno nuevo: “Nos preocupan los delitos de odio, los relacionados con la inmigración. Vemos que una parte del discurso global va hacia aquí. Y nosotros estamos obligados a prevenir y a dirigir una parte de nuestros recursos a neutralizar estos discursos y comportamientos”.

Por su parte, Llimones apuntó a “la necesidad de mejorar todo el sistema de flujo de comunicación entre los diferentes cuerpos policiales, para que haya compatibilidad en el software utilizado y no se pierdan datos en el trasvase de información entre unos y otros”. Y a este reto, añadió otro: “Queremos conseguir la convocatoria unificada de policías locales”.

Para acabar, los desafíos del alcalde de la ciudad: “Seguir mejorando en la videovigilancia y los planes de autoseguridad del municipio, ampliar una red de voluntarios con protección civil, y trabajar todo el tema de las ordenanzas para mejorar el día a día de los ciudadanos”.