Los médicos catalanes convocan una huelga indefinida a partir de octubre: "La gente está harta de que el sistema se sostenga por nuestro sobreesfuerzo"

El Consejo Ejecutivo de Metges de Catalunya (MC) decidió este martes secundar la huelga indefinida nacional, prevista por distintas organizaciones sindicales para mediados de octubre en protesta por el Estatuto Marco, y convocar también el mismo paro a nivel autonómico. Así lo ha explicado a EL PERIÓDICO el secretario general de MC, Xavier Lleonart.

"La gente está harta de que el sistema sanitario se sostenga en el sobreesfuerzo de los médicos", enfatiza Lleonart sobre el nuevo paro, esta vez indefinido que, asegura, nos les queda otro remedio que convocar tras las protestas de los últimos meses: "No podemos hacer otra cosa. Ojalá hubiera un método que no afectara a los pacientes en el cual pudiéramos llamar la atención de quien tiene que solucionar nuestros problemas para hacerlo", indica.

"Hacemos corresponsable de nuestra situación -la "precariedad" en la que trabajan los médicos, se queja- también al Govern de la Generalitat. Básicamente que entiendan que no tienen más remedio que sentarse a negociar. Porque si no, les va a quedar un sistema sanitario que no va a servir para nada. Es su obligación y su responsabilidad. En estos momentos no tenemos interlocutor", señala Lleonart en el caso de Catalunya.

Lleonart ha responsabilizado el Departament de Salut por la persistencia de las movilizaciones y ha exigido a la consellera Olga Pané que siente a negociar.

La coordinación

La fecha de inicio del paro, estatal y autonómico, se conocerá, en principio, este jueves tras la reunión del Comité de Huelga, del que forma parte el sindicato, aunque las distintas organizaciones admiten que existen "dificultades de coordinación".

Lleonart ha adelantado las movilizaciones en un acto en el que se ha dado a conocer la nueva asociación estatal UMYF (Unión Médica y Facultativa), de la que el sindicato forma parte. Está constituida inicialmente por médicos de Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Canarias y Navarra. Suman alrededor de 97.000 facultativos, el 54% de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La asociación comparte la posición del Comité de Huelga sobre la necesidad de coordinar entre todos los representantes la gran movilización de octubre, como este mismo martes se señaló también desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Estatuto propio

Junto al secretario general de MC, representantes de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), O'MEGA, Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han explicado la vocación con la que nace la asociación médica: conseguir un Estatuto propio para el colectivo médico o, al menos, la "no discriminación" de estos profesionales frente a las demás categorías.

Respecto al posible perjuicio que una huelga indefinida tendría en los pacientes, Xavier Lleonart ha afirmado que se verán afectados, pero ha aseverado que "esto hace tiempo que sucede", lo que ha achacado a la "precariedad" en la que trabajan los profesionales. Por ello, ha señalado que la huelga es necesaria para poner fin a esta situación.

Respuesta conjunta

Por su lado, Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, el sindicato mayoritario en la Comunidad de Madrid, ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Nada que sea urgente o no demorable va a dejar de ser hecho" durante las previstas movilizaciones.

La respuesta de la profesión, defienden desde UMYF, debe ser "conjunta, coordinada y capaz de representar al mayor número posible de médicos y facultativos". Tras la aprobación del proyecto de ley del Estatuto Marco -un texto que siempre han rechazado- y su paso al trámite parlamentario, que las organizaciones auguran complejo, apuestan por ese paro indefinido para lograr que el personal médico y facultativo "consiga el reconocimiento de su singularidad".

Todos los profesionales

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el Estatuto Médico propio que reclaman los médicos "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales" con la aprobación del Proyecto de Ley de Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados.

Un texto específico para los médicos es posible si la norma para todos los sanitarios obtiene luz verde en sede parlamentaria, pero "no sobre sus cenizas", ha señalado en el Pleno de la Cámara Baja y en respuesta a una pregunta al respecto por parte del miembro del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Andoni Agirretxea.