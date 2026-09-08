Alex Tensso (28 años), camionero: "Con la tranquilidad de saber que por aquí al lado no va a pasar ningún camión a 90 kilómetros por hora, que me vaya a mover de un lado para otro, me doy por satisfecho"

Uno de los trabajos más duros y solitarios del mundo es el de camionero. Kilómetros interminables, horarios ajustados y noches en carretera marcan la rutina de quienes viven al volante, muchas veces lejos de casa durante días o incluso semanas.

Pero más allá del esfuerzo físico, hay una realidad menos visible: la improvisación constante para cubrir necesidades básicas cuando el tiempo y las condiciones no acompañan. La realidad es que no siempre hay un lugar donde parar. Encontrar un parking libre al final de la jornada puede convertirse en una carrera contrarreloj.

Buscar soluciones sobre la marcha

Esto obliga a los conductores a buscar soluciones sobre la marcha. Desde duchas improvisadas hasta cenas rápidas dentro de la cabina, cada noche puede ser distinta. Así lo muestra el testimonio de Alex Tensso, un camionero valenciano que relata cómo se las ingenia para pasar la noche cuando no ha llegado a tiempo a descansar en un área habilitada.

"Así es como pasa un camionero una noche cuando no ha hecho los deberes. Y con no hacer los deberes me refiero a cuando no has parado a tiempo, has ido pasando un parking y otro... y ves que ya no hay ningún sitio libre", empieza relatando el creador de contenido.

Buscar en Google Maps

Al encontrarse en esta situación, lo más importante es mantener la calma y actuar de manera efectiva: "Así que lo primero es parar el camión, abrir el Google Maps y buscar un sitio donde tú creas que vaya a haber un sitio. Y una vez lo tengas, tienes que ir lo más rápido posible. El paso número 2, en mi caso, es organizar el camión, porque está hecho un desastre, no es mi camión y me faltan un montón de cosas".

Una de las cosas más importantes, según Alex Tensso, es ducharse: "No puedo dormir a gusto, sobre todo en verano, si no me ducho. Así que pillamos el bidón de agua con una cuerda, la lanzamos para arriba y ya tenemos aquí nuestra ducha improvisada".

Ducha improvisada

A pesar de que muchos camioneros se duchan completamente desnudos, el 'tiktoker' valenciano prefiere usar un bañador: "Te pones el bañador, empiezas a ducharte un poquito por aquí, un poquito por allá. Si eres una persona muy valiente, puedes ducharte sin bañador. Pero a mí me da mucha vergüenza".

Después de la improvisada ducha, es importante secarse y preparar la cena que, dependiendo de las circunstancias de las que se disponga, puede ser más o menos elaborada. "Hoy el menú es cena de sándwich, dos arroces con leche, unos arándanos y una manzana. Podría comer más sano, pero no tengo la sartén ni tengo el camping gas".

Hacer los deberes a tiempo

Una vez se finaliza la cena, Tensso comenta la tranquilidad de hacer bien las cosas: "Ahora ya, cenado, con el camión limpio, estando yo también limpio y la tranquilidad de saber que por aquí al lado no va a pasar ningún camión a 90 kilómetros por hora, que me vaya a mover de un lado para otro, me doy por satisfecho".

Y de esta manera, finaliza el vídeo en el que trata de dar solución a los camioneros que se han quedado sin sitio al finalizar la jornada. Concretamente, los que no han llegado a tiempo a ninguna área habilitada. Aun así, el 'tiktoker' expone que, a pesar de haber salvado la noche, "las hay mejores".