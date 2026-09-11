Superación tras el túnel autolítico
Después de la crisis: así son los días de quienes deciden seguir viviendo (y II)
Cuatro testimonios en primera persona relatan el papel del entorno tras una crisis suicida y los pasos dados hacia la recuperación
Las frases bienintencionadas, avisan, no siempre ayudan
Tras una crisis suicida, no siempre se vuelve a la "normalidad" de forma inmediata, solemne e intensa. A menudo, y así lo atestiguan las personas que han pasado por ese túnel, el camino es una sucesión de vivencias. Entre ellas la de la sobreprotección del entorno, tras el intento de suicidio.
Sandy Martos, activista de Obertament, confiesa que esta actitud puede hacer sentir “enjaulada” e incluso castigada. También pesa que el entorno espere una normalidad demasiado rápida: ir a una comida familiar, retomar planes, poner buena cara. Francisco Rodríguez Laguna -psicólogo y secretario de Papageno, la red de profesionales para la prevención y la postvención de la conducta suicida- advierte de que esa hipervigilancia puede ser asfixiante tanto para quien está en crisis como para quien cuida, especialmente cuando la familia no sabe qué hacer o se siente sola.
No puedes solucionar en un día toda la vida. Simplemente, pues, ir diciendo: bueno, vamos a pasar este día y mañana ya veremos
Las frases bienintencionadas tampoco ayudan siempre. “Todo irá bien”, “piensa en todo lo que tienes” o “lo haces para llamar la atención” pueden añadir culpa a una persona que ya se siente una carga. Nieves recuerda que, cuando le decían que no pensaba en todo lo que tenía, la sensación era precisamente la contraria: que hacía daño a los demás y que tenía que desaparecer.
Recuperarse no es dejarlo todo atrás
Con el tiempo, algunas encuentran sentido en lo que han vivido. Núria Melchor, activista de Obertament y otras entidades habla del activismo, de los grupos de ayuda mutua y de poder convertir la experiencia propia en una forma de acompañar a otras personas. Nieves también ha encontrado en el activismo y la escritura una manera de dar sentido a una trayectoria difícil. Pero ambas ponen límites a esa idea: ayudar a los demás no “cura” por sí solo y también puede desgastar.
Nieves Garcia, también activista de Obertament, explica que el año pasado tuvo una recaída después de exponerse demasiado hablando públicamente de experiencias dolorosas. Decidió dejar una presidencia asociativa y continuar con el activismo “con precaución”. Haber aprendido herramientas no elimina la posibilidad de volver a estar mal; permite, en todo caso, reconocer antes qué ocurre y parar.
Una sola conducta no define a la persona
Esa es también una de las ideas que subraya Rodríguez Laguna: una conducta suicida no define a toda la persona. No es una identidad fija ni obliga a pensar que la vida quedará para siempre determinada por aquella crisis. En los grupos que acompaña, explica, muchas veces no se habla de suicidio, sino de trabajo, familia, relaciones, dificultades cotidianas y también de cosas que han ido bien.
Núria lo lleva al terreno más pequeño: si ese día solo hay un 1% de capacidad, quizá la victoria sea lavar un plato y un tenedor. No compararse con quien trabaja ocho horas, tiene pareja o cumple todas las expectativas. “No hace falta que lo resuelvas todo ahora”, dice.
No hace falta que lo resuelvas todo ahora
Este tipo de relato es, precisamente, el que Rodríguez Laguna asocia con el efecto Papageno: explicar la conducta suicida sin romantizarla ni simplificar sus causas, evitar los detalles sobre métodos y mostrar alternativas, recursos y personas que han atravesado una crisis y han seguido viviendo. El psicólogo defiende que los medios pueden contribuir a desestigmatizar y a mostrar que hay otras opciones.
Nieves lo resume de una forma mucho más sencilla: “No puedes solucionar en un día toda la vida. Simplemente, pues, ir diciendo: bueno, vamos a pasar este día y mañana ya veremos”.
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