Las lluvias no alcanzan la intensidad prevista y abren dudas sobre las restricciones impuestas

Las lluvias de este miércoles han sido considerables pero no han alcanzado la intensidad prevista por los modelos meterológicos en las cinco comarcas (Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès y Vallès Occidental) en las que el Govern decidió, de forma preventiva, suspender las clases y recomendar teletrabajo.

Aun así, la consellera de Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha defendido las restricciones impuestas, comunicadas a la ciudadanía a través del sistema ES-Alert, con un ruidoso aviso a los móviles durante la tarde del martes.

La mayor parte de los problemas se han concentrado en Rodalies, con retrasos generalizados de más de media hora

"Las medidas se activan con criterios técnicos a partir de la información del Meteocat", ha esgrimido Parlon. "Había un nivel de 5 sobre 6 de peligro de intensidad de lluvias y era imprescindible ser prudentes y seguir la evolución del temporal", ha añadido.

Descripción del contenido: PRECIPITACIÓN ACUMULADA (Mapa del símbolo)

Fallo de los modelos

Parlon también ha señalado que las previsiones meteorológicas son cada vez más precisas y que hay margen para ir adaptando los avisos a medida que evoluciona el episodio. Pero en las últimas horas, aunque el Govern haya evitado reconocerlo en estos términos, los pronósticos han fallado.

¿Por qué no se han producido las tormentas esperadas? Fuentes consultadas por este diario aseguran que la predicción estaba bien elaborada. El problema, no obstante, es que los modelos meteorológicos usados no acertaron. Una de las claves está en la evolución de una 'supercélula' que se ha formado durante la jornada.

Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias / David Zorrakino - Europa Press

Este sistema tormentoso, que ha primera hora y durante la madrugada de este miércoles sí ha impactado en comarcas como el Garraf, el Baix Llobregat y el Penedès se ha ido dividiendo y desplazando, lo que explica que no haya afectado tanto a las comarcas que habían recibido la alerta de Protección Civil.

Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, ha detallado que la previsión de lluvias torrenciales se ha ido desvaneciendo a lo largo de la mañana y que las precipitaciones importantes se han concentrado en el Berguedà, el Ripollès y la Garrotxa (y también sobre el mar).

Aguaceros desplazados

Son precisamente estas zonas del Prepirineo y los Pirineos las que han concentrado las principales incidencias. En varios observatorios del Berguedà y la Garrotxa, por ejemplo, se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado e incluso se han registrado pequeños tornados. Sin embargo, en estos territorios no se decidió enviar un aviso a través del sistema ES-Alert.

Gráfico de precipitación acumulada.

A lo largo de la jornada, las afectaciones de movilidad principales, una vez más, se han acumulado en el servicio de Rodalies. Los trenes han circulado con retrasos importantes en líneas como la R4, la R2 y la R2 Sud, después de que Renfe decidiera limitar la velocidad de los convoyes en varios itinerarios. Además, el temporal ha provocado un incidente en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, que se ha tenido que cortar durante varias horas.

Para informar de que las restricciones de movilidad terminan, el Govern ha decidido enviar una nueva alerta a los móviles. Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, ha argumentado que la evolución de las restricciones se ha ido adaptando a lo que se observaba en los modelos. "Cuando hemos visto que la intensidad bajaba, hemos modificado el nivel del aviso y enseguida hemos planteado la eliminación de las restricciones anunciadas", ha sostenido Solé.

"Cuando hemos visto que la intensidad disminuía, hemos cambiado el color del aviso del rojo al naranja, pero siempre es importante mantener la prudencia", ha asegurado Segalà. "La predicción, con las herramientas de trabajo de las que disponemos, estaba totalmente justificada", ha precisado el meteorólogo. "Si ha habido menos intensidad es porque se han movido más rápido de lo que preveían los modelos y una parte del agua ha caído sobre el mar", ha proseguido.

"Trabajamos con probabilidades, que en este caso era elevada, e intentamos ser prudentes con la información que tenemos", ha resumido Solé. "La idea es avisar a las personas del riesgo lo antes posible y evitar consecuencias graves", ha subrayado.

Sobre el envío de los mensajes ES-Alert, el Govern recuerda que se está trabajando para afinar la gestión de estos mensajes pero admite la existencia de "dificultades" cuando se trata de pronósticos que no son ciertos al 100%. "Podemos enviar un aviso por un fenómeno en vivo, pero cuando lo hacemos de manera preventiva no podemos tener la seguridad de cómo evolucionarán las lluvias", ha dejado claro Solé.

"En un contexto de cambio climático, trabajamos con probabilidades y incertidumbres, por esta razón es clave la vigilancia; somos conscientes de que debemos seguir trabajando para tomar las decisiones correctas, pero las predicciones, aunque cada vez sean más precisas, siguen siendo complejas", ha expuesto Segalà. El episodio de lluvias se dará por cerrado del todo a última hora de la tarde.