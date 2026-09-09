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Última hora de la dimisión de Josep Lluís Trapero, en directo | Reacciones a la dimisión del director general de los Mossos

Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su comparecencia en el Parlament.

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su comparecencia en el Parlament. / Marta Sierra / ACN

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Beatriz Pérez

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Barcelona
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El director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado esta mañana su dimisión del cargo en el marco de una jornada donde estaba previsto el anuncio de la remodelación del cuerpo policial.

Abrimos un hilo informativo para seguir en directo y al minuto todos los cambios relacionados con la policía catalana.

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