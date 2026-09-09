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Última hora de la dimisión de Josep Lluís Trapero, en directo | Reacciones a la dimisión del director general de los Mossos
Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
El director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado esta mañana su dimisión del cargo en el marco de una jornada donde estaba previsto el anuncio de la remodelación del cuerpo policial.
Abrimos un hilo informativo para seguir en directo y al minuto todos los cambios relacionados con la policía catalana.
Catà, casi tres décadas de trayectoria en el cuerpo
Sílvia Catà ingresó en la Escuela de Policía en 1997, como miembro de la undécima promoción. Empezó su carrera en Blanes y posteriormente trabajó también en el Área Básica Policial de Girona.
A lo largo de su carrera ha pasado por las regiones policiales de Girona, Metropolitana Nord y Metropolitana Barcelona, además de los servicios centrales de los Mossos.
La comisaria es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UAB y ha ocupado cargos como jefa del ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguridad Ciudadana en Barcelona y subjefa de la región de la capital catalana.
Sílvia Catà ascendió a comisaria a finales de 2022, en una promoción en la que cuatro de las seis nuevas plazas de comisario fueron ocupadas por mujeres.
Desde que asumió la jefatura en Girona, Catà ha situado entre sus prioridades la proximidad con la ciudadanía, la protección de los colectivos vulnerables y la lucha contra los delitos con mayor impacto en el territorio.
Catà ha puesto especial énfasis en combatir el crimen organizado vinculado al cultivo y tráfico de marihuana, una de las principales preocupaciones de seguridad en la demarcación de Girona.
Parlon convoca a la cúpula para comunicar los cambios
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha convocado este miércoles por la mañana a la prefectura de los Mossos para comunicar los cambios previstos en el organigrama del cuerpo.
La salida de Miquel Esquius de la jefatura de los Mossos estaba prevista por su jubilación. Interior había avanzado que el cambio se produciría después del verano y que se quería hacer con normalidad y estabilidad.
Sílvia Catà está al frente de la Región Policial de Girona desde 2023, cuando sustituyó a Josep Milan. Hasta entonces ejercía como subjefa de la Región Policial Metropolitana Barcelona.
Una mujer podría dirigir por primera vez la policía catalana
La elección de Catà o de Montserrat Estruch supondría un hecho inédito: por primera vez una mujer se situaría al frente de los Mossos d'Esquadra.
Sílvia Catà gana fuerza para dirigir los Mossos
La comisaria Sílvia Catà, actual responsable de los Mossos d'Esquadra en la Región Policial de Girona, se perfila como una de las principales candidatas para sustituir a Miquel Esquius al frente del cuerpo.
Guillem Sánchez
Ferran López: un perfil de consenso y poco protagonismo
Quienes han trabajado con Ferran López lo describen como un policía experimentado, dialogante y alejado del protagonismo. Sus compañeros destacan su capacidad de consenso y su apuesta por el trabajo en equipo.
Antes de desarrollar su carrera policial, Ferran López estudió Magisterio. Entró en los Mossos en la tercera promoción y, a comienzos de los años noventa, pasó por el Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite del cuerpo. Lee aquí el perfil completo de López.
Gisela Boada
Junts acusa al Govern de haber "perdido el control de la seguridad" en las calles
Junts, principal partido de la oposición, acusa al Govern de haber "perdido el control de la seguridad" en las calles y de trasladar ahora ese descontrol al seno de la conselleria de Interior, tras la dimisión del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. "La inseguridad crece en las calles y el caos se instala en Interior", ha escrito en X el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés.
Sara González
Illa se reúne con Parlon y Ferran López
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá a las 9.45 con la consellera de Interior, Núria Parlon, con el nuevo número dos de la conselleria, Ferran López, y con la comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, tras los cambios anunciados al frente de la policia catalana
También habrá relevo en la jefatura de los Mossos
La remodelación no se limitará a la dirección general. Miquel Esquius dejará también la jefatura de los Mossos d'Esquadra y será sustituido por una mujer. La comisaria Silvia Catà será la nueva jefa de los Mossos en sustitución de Miquel Esquius.
La relación entre Trapero y Parlon se había deteriorado
La relación entre Trapero y la consellera de Interior, Núria Parlon, se había deteriorado en los últimos tiempos. Ese distanciamiento desemboca ahora en la salida de Trapero de la dirección general.
López, un perfil conciliador y con experiencia en Madrid
Ferran López estaba destinado actualmente en Madrid, donde ejercía de enlace entre el Ministerio del Interior y los Mossos d'Esquadra. Dentro del cuerpo se le atribuye un perfil conciliador y mantiene buenas relaciones con otros cuerpos policiales.
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