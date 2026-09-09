Última hora de la dimisión de Josep Lluís Trapero, en directo | Reacciones a la dimisión del director general de los Mossos

Catà, casi tres décadas de trayectoria en el cuerpo

Sílvia Catà ingresó en la Escuela de Policía en 1997, como miembro de la undécima promoción. Empezó su carrera en Blanes y posteriormente trabajó también en el Área Básica Policial de Girona.

A lo largo de su carrera ha pasado por las regiones policiales de Girona, Metropolitana Nord y Metropolitana Barcelona, además de los servicios centrales de los Mossos.

La comisaria es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UAB y ha ocupado cargos como jefa del ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguridad Ciudadana en Barcelona y subjefa de la región de la capital catalana.

Sílvia Catà ascendió a comisaria a finales de 2022, en una promoción en la que cuatro de las seis nuevas plazas de comisario fueron ocupadas por mujeres.

Desde que asumió la jefatura en Girona, Catà ha situado entre sus prioridades la proximidad con la ciudadanía, la protección de los colectivos vulnerables y la lucha contra los delitos con mayor impacto en el territorio.

Catà ha puesto especial énfasis en combatir el crimen organizado vinculado al cultivo y tráfico de marihuana, una de las principales preocupaciones de seguridad en la demarcación de Girona.