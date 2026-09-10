Tiempo en Catalunya mañana viernes: Diada soleada y ligera subida de temperaturas en Barcelona y buena parte del territorio

Catalunya celebra este viernes la Diada del Onze de Setembre, y lo hará en una jornada que promete estabilidad meteorológica una vez dejado atrás el frente que provocó fuertes precipitaciones en puntos como la Garrotxa y el Berguedà (aunque no alcanzaron la intensidad prevista en las comarcas con medidas activadas) y que provocó una considerable bajada de temperaturas en buena parte del territorio.

Así, apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, para este viernes de festivo nacional se espera una jornada soleada, aunque con algunas nubes bajas en la mitad norte del litoral y también en algún punto del prelitoral. Algunas nubes altas y finas dejarán el cielo transitoriamente velado, aunque a partir del mediodía el sol irá ganando presencia. En el entorno del Montseny, eso sí, algunos restos de nubosidad podrían dejar algún chubasco.

Ligera subida de temperaturas

Esta estabilidad dará pie a una ligera subida de la temperatura mínima por la mañana, aunque se seguirá notando el ambiente más fresco debido al descenso térmico que, en algunos puntos de Catalunya, llegó a ser de hasta 10 grados de diferencia entre el miércoles y el jueves. También subirán unos grados las temperaturas máximas, que se quedarán entre los 27 y los 29 grados, aunque puntualmente podrán subir hasta los 31 o 32 grados en la zona del valle del Ebro.

Fin de semana estable

Las previsiones del Meteocat indican que de cara al fin de semana tendremos justo encima un anticiclón que ya empieza a asomar por el oeste de la península. Un fenómeno que, sumado a que en altura también se impondrá la dorsal anticiclónica, traerá estabilidad atmosférica y ausencia de precipitaciones o, como mínimo, chubascos poco destacables.

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Así, el sábado seguirá con presencia de nubes que podrán dejar algún chubasco en el litoral central y a partir del domingo el sol se impondrá en buena parte del territorio, con algunas nubes de evolución a partir del mediodía en el Pirineo.