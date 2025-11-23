Prat FP celebra cien años apostando por la educación

Cuatro generaciones han liderado el centro Prat FP. Fundado en 1925 por Pere Prat i Lluch y su hija Lluïsa Prat i Gaballí, este centro de formación profesional celebra su primer centenario bajo el liderazgo de Núria Prat, bisnieta y nieta de los fundadores. Cien años que no han sido fáciles, superando la guerra civil, las crisis económicas y aun así esforzándose para mantenerse como un referente en educación innovadora. Para celebrar y conmemorar este centenario, Prat FP reunió a docenas de profesores, personal del centro, alumnos antiguos y actuales el pasado 12 de noviembre en el Saló dels Miralls del Liceu.

En este espacio espectacular se agradeció y se homenajeó a todos los que habían hecho posible que la institución siguiera siendo uno de los centros educativos de referencia en formación profesional de toda Catalunya. Desde los mismos profesores de la institución, y sus directores y jefes de estudio, hasta las asociaciones educativas y empresariales que trabajan de la mano de Prat FP para asegurar una educación teórica y práctica completa para sus estudiantes. Durante el evento, presentado y moderado por la periodista Núria Bonet, hubo discursos, vídeos conmemorativos de la historia de la escuela, intermedios llenos de humor y un brindis final. Para acabar la noche, los asistentes disfrutaron de un espacio de socialización y catering, donde pudieron reencontrarse con antiguos profesores y alumnos, y celebrar este hito tan importante.

Núria Prat, CEO de Prat FP. / Maite Cruz

Una empresa familiar

El lugar escogido para la fiesta no solo destaca por su esplendor, sino que guarda también relación con Núria Prat, que recordó cómo con sus padres visitaban el teatro cuando era pequeña. Y es que para ella, si algo describe Prat FP es familia, no solo por el paso de cuatro generaciones de Prat al mando del instituto, sino por la gran comunidad que forma todo el equipo y el alumnado del centro. “Somos y continuaremos siendo una empresa familiar. En el sentido más amplio de la palabra, no hace falta que haya un Prat al frente, pero sí alguien que comparte los valores, el compromiso y la ilusión”. Así lo demuestra el cambio de dirección de la escuela, que por primera vez tras un siglo siendo dirigido solo por miembros de la familia Prat, ahora es el anterior jefe de estudios del colegio, Justi Hidalgo, quien cogerá el relevo, con Núria Prat como CEO de la empresa.

La antigua directora aprovechó su discurso en la gala para darles las gracias a su familia, especialmente a sus padres, Lluís Prat Rodríguez y María Lluïsa Clarós, que “consolidaron y modernizaron la escuela, convirtiéndola en un referente de innovación pedagógica en Catalunya”. Un legado que han seguido sus hijos, tanto Núria como Lluís Prat. Tampoco Prat FP sería lo que es sin todo el equipo que hay detrás: “Los docentes, el equipo técnico, los administrativos… Sois el alma de la escuela”, destacó la exdirectora. Por último, quiso agradecer a todas las personalidades presentes, representantes de asociaciones educativas que han cooperado con el centro, así como a las empresas que colaboran para completar la educación de formación profesional.

A continuación, subió al escenario Justi Hidalgo, el nuevo director del centro, que lleva en Prat FP más de veinte años. Tras ejercer de profesor, coordinador pedagógico y jefe de estudios del propio centro, ahora se pone al frente con un proyecto muy claro: seguir apostando por el liderazgo. “Hemos diseñado el primer y único módulo en todo el país de liderazgo en FP, tan necesario para nuestros jóvenes”, señaló. El centro educativo ofrece diferentes ciclos de Grado Superior: marketing y publicidad, transporte y logística, comercio internacional, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y administración y finanzas. Pero todos ellos incluyen un módulo que prepara a sus alumnos no solo para tener el conocimiento necesario, sino para ser los líderes del mañana. Una iniciativa que nació en 2019, como el único módulo de liderazgo homologado en el Estado español. Hidalgo terminó su discurso con la mirada puesta en el futuro y agradeciendo al equipo que le rodea. “Ahora empezamos a mirar hacia un nuevo futuro, de todos y todas”, añadió.

Vista general del Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu con los asistentes. / Maite Cruz

Una gala con sorpresas

Entre discurso y discurso, las cómicas Emma y Karla, de la familia ImproAcatomba, dieron su minuto de protagonismo a las distintas personalidades que acudieron al evento, realizando divertidas preguntas delante de toda la audiencia. En la primera de estas dinámicas cómicas fue el turno de las asociaciones educativas, donde Prat FP quiso reconocer especialmente a Arturo de las Heras, presidente de ANCYPEL, la asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-learning; Carlos Camí, presidente de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya; y Antoni Romero, director de la Fundació Tr@ms, un proyecto colaborativo entre escuelas que potencia la transformación pedagógica de las aulas.

El éxito de la formación profesional no se puede entender sin la colaboración entre educación y empresas. Esa estrecha colaboración entre institutos y el mundo profesional facilita el acceso al trabajo y provoca que los alumnos estén más que preparados para incorporarse a puestos de trabajo. Por ello, el acto también quiso agradecer a diferentes asociaciones de profesionales: Ignasi Sayol, Presidente de PIMEC Logística y del Cluster Logístic Catalunya; Santiago Bassols, director general en Barcelona Centro Logístico BCL; Eduard Duran, exprofesor de Prat FP, Capitán de la Marina Mercante y director general en Portcemen; Eduard Rodés, director de la Escuela Europea - Intermodal Transport; y Xavier Llobet, presidente de Coeixample. Tampoco se salvaron de las humoristas los jefes de estudio, el personal PAS, profesores y alumnos del centro, que tuvieron que decir delante de cámara qué significaba esta escuela para ellos. La palabra más repetida en todos los grupos fue “familia”.

Además de estos divertidos espacios de improvisación, hubo más sorpresas en la gala. Entre ellas, una mini película realizada por los profesores en la que se hacían pasar por alumnos imitando los comportamientos más excéntricos que han visto en clase. Desde escuchar música con auriculares, hasta dormir largas siestas, sin olvidarse de los alumnos que se pintan las uñas en clase o que se montan pícnics espectaculares. Además, el personal de la escuela sorprendió a su CEO, Núria Prat, con un ramo de flores y una placa conmemorativa del centenario del centro.

Cerró el acto Esther Niubó, Consellera del Departament d’Educació y Formación Profesional, que trasladó el reconocimiento y agradecimiento del gobierno a Prat FP. “Es un proyecto que ha crecido, se ha transformado, que ha superado momentos difíciles y que ha innovado, y, sobre todo, que ha acompañado a generaciones y generaciones de jóvenes y familias en la construcción de su futuro”. Destacó el gran papel que tiene la formación profesional en la sociedad, y la importancia de esa alianza entre empresas y educación. Cada año más alumnos se matriculan en enseñanzas de este tipo, solo este 2025, son 71.000 alumnos los inscritos en un curso de FP, tanto de ciclo medio como superior. El centenario también contó con otra representante institucional, la segunda teniente de Alcaldía, Maria Eugènia Gay.

Esther Niubó, Consellera del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. / Maite Cruz

La historia de Prat FP

Prat FP nació bajo el nombre de Academia Prat en 1925 en un piso de Gràcia bajo la dirección de Pere Prat i Lluch y su hija Lluïsa Prat i Gaballí. Tras la muerte de su padre, Lluïsa Prat asumió el mando y trasladó el centro a Sant Gervasi, abriendo otros puntos de la Academia en el Hospitalet y Sarrià. Estuvo varias décadas al mando de la institución, constituyéndose como una importante empresaria de la educación privada y progresista. Bajo su dirección, tuvo que cerrar unos meses, debido a la guerra civil, pero pudo reabrir en 1939.

Heredó la vocación su hijo, Lluís Prat Rodríguez, que cogió el relevo en 1961 y se mantuvo como director casi cuarenta años. En esta etapa, el centro educativo se consolidó, inaugurando tanto los Bachilleratos Masculinos como el Femenino, en la Rambla Catalunya y abriendo nuevas sedes en Roger de Llúria 95 y Diputación 246 para formación preuniversitaria. Además, creó el centro educativo Frederic Mistral y la escuela John Talabot. En 1972, la Academia empezó a dedicarse a la Formación Profesional, una apuesta pionera en su momento y abrió en la Rambla Catalunya 117 el Centre d’Estudis Prat. Poco después, su mujer, M. Lluïsa Clarós Sáchez también se incorporó al equipo directivo. En los años siguientes empezó una etapa de consolidación, homologándose en formación profesional administrativa y en Informática de Gestión y consiguiendo una autorización para dar cursos a distancia.

Exalumnos y exprofesores frente al timeline de Prat. / Maite Cruz

A finales del siglo XX y principios del XXI se incorporó la nueva generación de Prat, Lluís y Núria Prat i Clarós. En 1999, el Centre d’Estudis y la Academia original se fundieron en uno, cambiándose el nombre a Escuela Prat. Se inauguró una etapa de transformación, con nuevos cursos de FP, estudios online y la incorporación al programa Erasmus. Con la creación del módulo de liderazgo en 2019, se inició la fase actual, una etapa de crecimiento, modernización y con la mirada puesta en el futuro.

Si algo caracteriza estos cien años de historia es la voluntad de esta escuela de innovar pedagógicamente, una misión que seguirá durante todos los aniversarios que vendrán en el futuro. Una metodología educativa que siempre intenta ir a la vanguardia de las novedades, con un proyecto educativo especializado en ciclos de educación superiores, que mantienen siempre el enfoque en el mundo empresarial y, a la vez, ponen al alumnado como centro en el proceso de aprendizaje. Además, se ha incorporado por primera vez la metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos, exclusiva del Grado Superior en Marketing y Publicidad. Todo ello combinado con la apuesta clara por la incorporación del liderazgo en la formación de sus alumnos.