EL PERIÓDICO y Activos presentan la primera edición de ‘Innovación en sanidad’

El sistema de sanidad español es uno de los mejores del mundo, pionero por su calidad y su cobertura universal. Destaca también el sector de las ciencias y la salud en Catalunya, un campo que genera un impacto económico total casi del 8% del PIB. Pese a ello, aún quedan grandes retos que abordar, como las largas listas de espera, las demandas de más recursos y la digitalización del sistema.

Para profundizar sobre el presente y el futuro de todos los ámbitos de la sanidad, desde la investigación a la comunicación con los pacientes, EL PERIÓDICO y Activos han organizado la primera edición de la jornada ‘Innovación en sanidad’. Un espacio dedicado a debatir y explorar los retos actuales del sistema sanitario que contará con la participación de institutos de investigación sanitaria, hospitales y empresas especializadas en tecnologías sanitarias y sistemas de información.

La jornada tendrá lugar el próximo 27 de noviembre de 2025 en la sede de NTT Data Barcelona (Av. d’Icària, 211). A lo largo de la mañana, entre las 9.30 y las 13:30 horas, diversos expertos subirán al escenario para tratar sobre el presente y el futuro de la medicina, el uso de la IA en la sanidad y la aplicación de las tecnologías en la cura de enfermedades.

En total, se han organizado tres mesas de expertos, y otras tres intervenciones, que abordarán de manera multidisciplinar tanto el contexto actual de la salud física y mental como los procesos de modernización del sector sanitario. La jornada también resolverá dudas sobre dos de los retos más importantes que tiene a día de hoy la sociedad española, el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial.

Medicina, Tecnología y Salud Mental

Los tres grandes ejes en torno a los que girará la jornada protagonizan las mesas de expertos. La primera de ellas tratará sobre la medicina personalizada, donde los profesionales profundizarán sobre esta modalidad, la comunicación con el paciente y las aplicaciones clínicas de la biotecnología y la genética.

A continuación, tras un diálogo sobre un caso de éxito basado en IA para mejorar las coberturas de vacunación, será el turno de hablar de las tecnologías emergentes en el campo de la medicina. Desde el uso del IA, el big data, hasta la nanotecnología y la robótica. La última mesa se centrará en la salud mental en este sector, tan necesario tanto para los pacientes como para los trabajadores, y otros retos del sistema sanitario.

Al terminar la jornada, habrá un espacio de café networking para que todos los presentes puedan intercambiar sus opiniones y vivencias sobre las temáticas expuestas.