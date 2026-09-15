Grandes rutas, buenos puertos y paisajes de ensueño: Por qué Lleida es el nuevo paraíso del ciclismo

Hay territorios que se descubren mejor sobre dos ruedas. Lleida es uno de ellos. Del Pirineo a hasta las tierras de Lleida, el paisaje cambia radicalmente en pocos kilómetros y permite pasar de los grandes puertos de montaña a las llanuras del interior, de los bosques pirenaicos a los campos con horizontes infinitos...

Esa diversidad de paisajes permite disfrutar del ciclismo en cualquiera de sus modalidades —carretera, BTT y gravel— y reúne rutas para todos los niveles. Desde recorridos para hacer en una jornada hasta auténticas aventuras que se pueden completar por etapas. El territorio cuenta, además, con 77 puertos de montaña de primera y segunda categoría y carreteras locales con poco tráfico, mientras que la BTT encuentra una enorme variedad de terrenos y el gravel tiene en las pistas y los caminos rurales uno de sus grandes escenarios.

Rutas de ciclismo de carretera en Lleida

Camins de Pedra suma 150 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo, cruzando las carreteras de LesGarrigues y el Urgell alrededor de Tarrés, en un paisaje marcado por las construcciones de piedra seca con márgenes de piedra, cabañas de bóveda, balsas o cisternas. Tarrés, punto de referencia de la ruta, conserva además un núcleo de calles estrechas y empinadas donde la piedra también forma parte de la arquitectura de las casas.

El recorrido permite además acercarse a localidades como Fulleda, l'Espluga Calba, Ciutadilla o Vallfogona de Riucorb, combinando el paisaje de Les Garrigues con el del Urgell. En el itinerario aparecen iglesias, fuentes, antiguas construcciones agrícolas y restos patrimoniales.

Si Camins de Pedra es más relajada, Montsec Bikepacking Loop es la ruta predilecta de los más aventureros. Los números hablan por sí solos: 498 kilómetros y 10.104 metros de desnivel positivo. Es una ruta pensada para varios días y para vivir el territorio con la filosofía del bikepacking. La ruta atraviesa un territorio extraordinariamente variado alrededor del Montsec, entre la Noguera y el Pallars Jussà.

Mirador de la Vall de Llobregós / Cedida / JoanSeguidor/Sportive Connect

Rutas de BTT por etapas en Lleida

En Era Roda es una ruta que se adentra en el paisaje atlántico de la Val d'Aran y convierte el bosque y los antiguos caminos de montaña en los grandes protagonistas. Se trata de un recorrido de 210 kilómetros y 6.700 metros de desnivel positivo acumulado. En su versión classic, el 80% del recorrido transcurre por caminos, senderos y trialeras. Parte en Vielha y pasa por valles y los pueblos de Aran, pasando por su increíble patrimonio románico e incluso por la Vall de Toran, territorio del oso pardo.

La Ruta del Sió es un recorrido con mucha personalidad. A través de sus 76 km sigue el curso del río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Segre. Así, empieza en la Segarra y cruza el Urgell hasta llegar a la Noguera. Es un itinerario predominantemente descendente, con un desnivel acumulado total de 452 metros. En la parte alta aparecen algunos de los grandes protagonistas del patrimonio medieval, como Montfalcó Murallat, el castillo de Malgrat y Les Oluges. Más adelante, el recorrido pasa por el entorno de Agramunt y acompaña al Canal d'Urgell.

El tramo final vuelve a cambiar de paisaje. Entre Montgai y Balaguer aparece la transición del secano al regadío, con la sierra de Bellmunt-Almenara como telón de fondo y Balaguer como final de la ruta.

Rutas de gravel en Lleida

La Pedals del Canal d’Urgell es una ruta de gravel de perfil relativamente suave que sigue el trazado del Canal d'Urgell a través de cuatro comarcas: Les Garrigues, la Noguera, el Urgell y el Pla d'Urgell. Son 185 kilómetros entre campos de cultivo, pueblos y caminos rurales. Entre las paradas destacan el Estany d'Ivars i Vila-sana, Penelles y sus murales, el Castell del Remei y la fortaleza ibérica de Els Vilars d'Arbeca. Una manera diferente de descubrir el paisaje agrícola de Ponent.

Por otro lado también destaca la Fera, que transcurre por el Pallars Jussà, la Alta Ribagorça, la Val d'Aran, el Pallars Sobirà y el Alt Urgell en sus 506 km con 13.240 m de desnivel positivo. Recorre algunos de los grandes valles del Pirineo con una ruta que combina pequeñas carreteras y pistas y alcanza cotas superiores a los 2.000 metros. El recorrido permite descubrir bosques, collados, ríos y paisajes de alta montaña en una travesía pensada para varios días.

Un calendario de marchas ciclistas

Una señal de la consolidación del cicloturismo en Lleida es el calendario de eventos que rodea las rutas. En el tramo final de 2026, el calendario de Lleida incluye citas como el Tour du Lord, en el Solsonès, que termina el 26 de septiembre; la Gran Clàssica Modest Capell, en Torregrossa, en octubre; la Meló Bike, en Artesa de Segre, en noviembre, y la BTT Vall del Maldanell, en Vallbona de les Monges, en diciembre. También aparecen propuestas como Trans-Nomad y 3 Ermites en octubre.

En primavera aparecen el Brevet Tàrrega, la Marxa Secans de la Noguera, Camins Estrets, la Catigat y la Marxa Ecològica per la Pau. En mayo están previstas citas como Montsec-Montsec, Urgellet Enduro Race, Rural Cycling Les Garrigues y Rural Cycling Gravel. El calendario continúa en junio con pruebas como Garrigues Bike, Pedals de Foc Non Stop, Bucardo Enduro Bike, Hard Bike y la Marxa cicloturista 3 Nacions, mientras que julio incorpora la Vielha Cycling Tour y TrinxaCorbells.

Alojamientos para cicloturistas en Lleida

El crecimiento del cicloturismo como reclamo también se nota en los alojamientos. Los ciclistas no solo necesitan una habitación, también un espacio donde resguardar la bicicleta e, incluso, poder hacerle algo de mantenimiento. Lleida cuenta con una gran variedad de alojamientos especializados en cicloturismo, establecimientos que ofrecen espacios para guardarla y limpiarla, información de rutas y, en algunos casos, propuestas de alimentación adaptadas a la actividad deportiva.

Entre estos destacan el Cerdanya EcoResort, el Camping El Solsonès, Casa Leonardo, el Càmping la Noguera, Nou Càmping, MónNatura Pirineus, Mas de Bruquet. También hay hoteles especializados como Hotel La Morera, Hotel Vall Fosca, Hotel Can Boix de Peramola, Hotel Saurat, Hotel Nice, Hotel Terradets o Hotel Apartaments Trainera.