Teatre Akademia penetra en la camorra con 'Cor pur', basado en un cuento de Saviano

El Teatre Akadèmia estrecha todavía más su relación con Italia esta nueva temporada 2026-27. Por un lado destaca el estreno de una producción de la sala, 'Cor pur', una obra sobre la camorra de Mario Gelardi basada en un cuento de Roberto Saviano sobre los métodos de la mafia napolitana para captar a las nuevas generaciones. Por otro se verá 'Mamma' de Annibale Ruccello, un autor que falleció con 30 años en 1986 tras estrenar esta pieza -la representarán Fabrizia Sacchi y Enrico Ianniello-, 'L’invasione delle api' (La invasión de las abejas), a cargo del Teatro de Palermo y 'Vergarolla, la strage italiana dimenticata' (Vergarolla, la masacre italiana olvidada), con el Teatro de Trieste. Esta sala próxima a la plaza Francec Macià está dirigido por un triunvirato formado por dos artistas italianos, el director Guido Torlonia y el actor Enrico Ianniello y el periodista español Fernando Solla. El teatro y los artistas italianos siempre ha tenido un peso específico en esta sala.

"Este año vamos a más. Hay más producciones italianas y además el Teatre Akadèmia también recalará en Italia con 'Isidoro', una producción propia que irá al Piccolo Teatro di Milano en febrero y 'Pinocchio, o el espectáculo de la paternidad', que hará gira por Italia", explica Ianniello. Además producirán un espectáculo con Stefano Palumbo, miembro de la Fundación Nando y Elsa Peretti, que narrará la historia de Peretti, modelo, diseñadora y la mecenas del Teatre Akadèmia. Tras Barcelona se montará en Nueva York, en el Instituto di Cultura ya que Manhattan fue una ciudad importante para la polifacética Peretti que revitalizó con sus diseños la joyería Tiffani & Co y falleció en Sant Martí Vell, el pueblo que se encargó de reconstruir, en 2021. "Será el espectáculo oficial sobre la intensa vida de Elsa Peretti", cuenta Ianiello.

Identidad y familia

La identidad y la familia son dos de los temas presentes en la mayoría de obras programadas. La temporada se inaugura este miércoles 15 con 'Tendrament', una autoficción creada e interpretada por la escenógrafa Judit Colomer y el actor Pau Vinyals que triunfó en la Sala Beckett. Esta pareja en la vida real se atreve a hablar de temas atraviesan a toda pareja que se estrena como familia. La llegada de un hijo obliga a redefinir su proyecto de vida y hace patente el choque con la educación recibida. "Construir una familia es muy doloroso e incierto, pero también muy divertido" dice Vinyals. "La relación binaria y patriarcal es insostenible hoy", apunta. Otra destacada reposición despedirá la temporada: 'A mi no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)', que Marc Rosich creó para Roberto G. Alonso que la estrenó hace 10 años. Su protagonista es una mujer que ha sido desahuciada por un banco y vive en la calle con sus pertenencias más preciadas. Por desgracia no ha perdido un ápice de actualidad, más bien al contrario. "Cada vez hay más gente que pese a tener un trabajo no logra tener algo esencial cuando la vivienda es un derecho," ha denunciado Alonso que esta temporada celebra el 30 aniversario de su vida profesional como artista recuperando varias de sus obras en diferentes espacios.

'A mi no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)'. / Cedida

Entre las novedades destacan el estreno de 'Perdona'm cos meu', un texto escrito y dirigido por Queralt Riera sobre mujeres, cuerpo y violencia que interpretan tres sólidas actrices Mireia Aixalà, Àfrica Alonso y Annabel Castan. "Es un viaje catártico", asegura Riera. Y 'Crush' un musical con la Diana Roig, indiscutible estrella del musical, y Albert Baró, un actor que empezó con 'Merlí' que canta y toca la guitarra en esta pieza sobre una pareja donde ella es más mayor que él y no logran concebir. Daniel J. Meyer, autor y director invita a preguntarse sobre "el valor del tiempo" y la motivación detrás de nuestros actos en su primer musical. Cuenta con banda sonora creada por Mireia Morera, creadora con la que flipó al ver su musical 'Artemis'.

Desequilibrios

La polifacética Bàrbara Mestanza regresará al Akadèmia tras el éxito de 'Sucia' con un nuevo proyecto: 'La mort d'una bona persona'. Plantea el desequilibro que causa el ascenso de ella (Mestanza) en una pareja barcelonesa que trabaja en una misma ONG internacional. Biel Duran y Cristian Valencia completan el reparto. "La obra plantea qué hacer cuando te das cuenta de que tu pareja tiene unos valores totalmente distintos a los tuyos", señala Valencia, codirector junto a Mestanza.

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Completa la programación 'Petites ferides catastròfiques', tragicomedia sobre la amistad del premiado autor norteamericano Rajiv Joseph que se estrena en España. La pieza abarca 30 años de una difícil relación de amistad basada en un pacto entre dos personas que cuando tienen solo 8 años prometen ayudarse siempre y que encarnan Júlia Molins y Ferran Vilajosana.