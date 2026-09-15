Menarini España, el laboratorio que creó el famoso analgésico Enantyum en Badalona, cumple 65 años: "Estamos orgullosos por muchos motivos"

"Mucha vida por delante" es el lema elegido por los laboratorios Menarini España para celebrar su 65º cumpleaños. Una conmemoración repleta de anécdotas estrechamente vinculadas a la apertura en 1972 de su planta de Badalona (Barcelona), donde la empresa tiene su sede. Más de seis décadas en las que la farmacéutica, con 296 presentaciones fabricadas anualmente a partir de 25 principios activos -el analgésico 'Enantyum' es el más famoso de sus medicamentos- se ha convertido en un motor industrial con proyección internacional.

El Enantyum supone actualmente "entre el 20 y el 25%" de la facturación de la compañía

En 2025, la compañía alcanzó unas ventas netas de 280 millones de euros y produjo 69,6 millones de unidades farmacéuticas, el 65% de las cuales fueron destinadas a exportación. Son datos aportados por Ignacio González Casteleiro, director general de Menarini España y Portugal, en un encuentro con periodistas celebrado en Madrid para repasar el camino recorrido por la empresa hasta desarrollar un modelo que ha perdurado en el tiempo y que ha aunado investigación, innovación y producción industrial. "Estamos orgullosos por muchos motivos", ha realzado el directivo.

Las raíces

Menarini es un grupo farmacéutico de origen italiano -nació en Nápoles en 1886- con presencia en 140 países, 9 centros de I+D+I y 18 plantas de producción a nivel mundial. Sus raíces españolas datan de 1924, cuando el farmacéutico Zenón Puig Sala sentó las bases de la historia del laboratorio en nuestro país con la fundación del Laboratorio Puig Sala en Ripoll.

En 1961 se constituyó oficialmente Laboratorios Menarini S.A. y hay otro año, 1974, que marca una fecha en su historia: la apertura de su planta de Badalona en 1972. Con el tiempo se convertiría en uno de los principales centros industriales, científicos y logísticos del grupo en Europa.

Una sede central, que sigue más viva que nunca y está muy vinculada a la vida de la ciudad, ha explicado González Casteleiro. Con 800 empleados en toda España, más de 220 personas trabajan en la fábrica de Badalona y, como viene sucediendo desde sus orígenes, actualmente la mayoría de los trabajadores siguen siendo originarios del municipio catalán. Con una superficie de 13.000 metros cuadrados, la planta se especializa en la fabricación de medicamentos orales sólidos, especialmente sobres monodosis.

Un medicamento famoso

En la fábrica badalonesa, durante los años ochenta y noventa, se produjo uno de los mayores hitos de Menarini España: se descubrió 'Enantyum' (dexketoprofeno trometamol) un antiinflamatorio utilizado principalmente como analgésico para tratar el dolor de intensidad leve o moderada.

Ignacio González, director general de Menarini España y Portugal / Menarini

Treinta años después de su lanzamiento -se registró en 1996- sigue comercializándose en más de 50 países y es uno de los activos estratégicos de la empresa. Continúa siendo un caso singular en la industria farmacéutica, señala el laboratorio. El 'Enantyum' estuvo protegido por la patente de su laboratorio creador hasta el año 2014. Tras la pérdida de la patente y la entrada de 22 medicamentos genéricos, sus ventas han crecido un 75% en unidades y actualmente representa alrededor del 40% de la producción de la planta de Badalona. El analgésico supone "entre el 20 y el 25%" de la facturación de la compañía.

Nuevos fármacos

Un laboratorio que, desde el pasado, mira al futuro. Ignacio González Casteleiro ha explicado que, desde la sede en Badalona, Menarini España coordina ensayos clínicos nacionales e internacionales, actividades en farmacovigilancia y proyectos de investigación en áreas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, las infecciones, el dolor y la oncología, en colaboración con hospitales, universidades y centros de investigación.

Además, ha detallado el director general de Menarini España, la compañía ha establecido alianzas con instituciones científicas y académicas para investigar nuevos fármacos (en los últimos 5 años han lanzado tres antibióticos hospitalarios). En colaboración con el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ya se trabaja en nuevos medicamentos para el tratamiento del dolor y la inflamación. El objetivo es desarrollar compuestos que reduzcan el riesgo de reacciones adversas, como úlceras y hemorragias gastrointestinales.