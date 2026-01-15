Inversión pública y privada
Sánchez anuncia un fondo soberano para movilizar 120.000 millones tras los Next Generation
La iniciativa, que se presentará el lunes, partirá con una base de 10.500 millones de euros de inversión nacional e internacional
Se llamará España Crece, arranca con una base de 10.500 millones de euros y tiene el objetivo de movilizar 120.000 millones para dar continuidad al impulso que han supuesto los fondos Next Generation. Pedro Sánchez ha esbozado este jueves los principales rasgos de su primer gran anuncio económico del año: la creación de "un gran fondo soberano de España".
El presidente del Gobierno ha aprovechado la clausura de las jornadas Spain Investors Day para hacer este anuncio ante inversores y CEOs españoles y extranjeros reunidos en Madrid.
El fondo de inversión reunirá capital público y privado. Los 10.500 millones de euros de arranque procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno se plantea obtener el resto "a través de deuda privada, inversores nacionales y también internacionales", ha explicado Sánchez.
Con un keynesiano discurso de clausura de estas jornadas, el presidente del Ejecutivo ha descrito nueve dianas para la inversión que planea priorizar su gobierno: los sectores son vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. Esta referencia a la Defensa -con la minisra Margarita Robles presente entre los asistentes al acto- la ha incluido en al final de la lista, "en último lugar, pero no la última", ha matizado. La intención es "priorizar los sectores clave para mejorar la productividad de nuestra economía".
El presidente y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, describirán este plan con más detalle el próximo lunes, según ha anunciado el propio Sánchez. Este jueves ha adelantado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el organismo a traves del cual se articule la inversión, conviviendo con el sector privado.
