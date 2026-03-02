Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Hidrocarburos

El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano

Alega ante el juez Pedraz que Hazte Oír solicita diligencias sin consultar al resto de partes personadas y pide que se anule la petición

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El PSOE está personado en la Audiencia Nacional en el caso hidrocarburos --que investiga al comisionista Víctor de Aldama y sus socios por un fraude millonario a Hacienda--, pero lo hace dentro de lo que se denomina la acusación popular "unificada". Es decir, aunque que forman parte de la causa como acción popular organizaciones tan dispares como el PP, el PSOE o Hazte Oír, la dirección letrada corresponde solo a uno de ellos, en este caso a la asociación provida, que está personada en varias causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por esta razón, y aunque la ley entiende obliga a que todas ellas se tienen que poner de acuerdo en su posición frente a las investigaciones de las que forman parte, esto no siempre ocurre. Este mismo lunes, el abogado que representa al PSOE ha presentado un escrito ante el juez Pedraz solicitando que no tenga en cuenta un escrito presentado la semana pasada por Hazte Oír en el que se interesaban varias diligencias, entre ellas, que se identifique al "varón de 40 años" trabajador en la planta segunda del partido al que la socia de Aldama Carmen Pano dijo que entregó en mano hasta 90.000 euros en la propia sede de Ferraz.

El abogado del PSOE reprocha a Hazte Oír que actúe a su antojo y, en este caso, haya pedido dicha diligencia "también en nombre del Partido Socialista" sin que esta parte haya sido informada ni consultada al respecto, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

