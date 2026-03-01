Felipe VI reclama una "salida diplomática" en Irán ante el riesgo de una "escalada regional" con consecuencias "imprevisibles"

El Rey Felipe VI ha pedido este domingo buscar "una salida diplomática" que permita "restablecer el diálogo en una búsqueda honesta hacia la paz" en plena escalada bélica en Oriente Medio, desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Durante la tradicional cena de bienvenida al Mobile World Congress 2026 (MWC) en Barcelona, el monarca ha reivindicado la necesidad de acercar posturas para "evitar una situación caótica y una represión abierta". "Hacemos un llamamiento a la máxima contención en el uso de la fuerza; al respeto por las vidas de los civiles y a la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación", ha sentenciado.

Desde el imponente Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y a las puertas de iniciarse la 20ª edición del macroevento tecnológico en la capital catalana, el Rey ha aprovechado su discurso más solemne para alertar sobre la fragilidad del orden internacional. "Mientras hablamos, Oriente Próximo se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias imprevisibles", ha advertido Felipe VI, después de que Irán haya respondido también con bombardeos a Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel.

El Rey Felipe VI junto al resto de autoridades en el Mobile World Congress. / MANU MITRU

La sombra de la guerra sobre el MWC

En un momento geopolítico convulso, el monarca ha apelado a la "paz, el diálogo y la cooperación" como "principios indispensables que mantienen unida a la comunidad internacional". Estos valores, ha recordado, ya los reivindicó en este mismo foro hace cuatro años, cuando estalló la guerra en Ucrania poco antes de inaugurar el MWC de 2022. "Cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, todavía no existe un camino claro hacia la paz", ha lamentado el Rey. En este sentido, ha añadido: "Debemos seguir manteniéndonos firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad, de sus valores y de sus principios, que son universales".

La situación internacional vuelve a marcar un Mobile World Congress que celebra dos décadas de trayectoria en la ciudad. Ante este escenario, el monarca ha recordado que la tecnología debe estar sujeta a un "marco ético". En su discurso ha manifestado que la innovación debe ser una herramienta "no para la confrontación, sino para la paz", y ha insistido en que el "progreso real no se mide solo en capacidad de procesamiento", sino en su contribución a la "libertad, la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos".

Un uso responsable de la IA

"Ustedes, los innovadores, tienen los medios y las capacidades para crear, pero también tienen la responsabilidad de prever los riesgos y asegurar que la tecnología sirva al bien común", ha continuado el Rey, poniendo el foco en la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que abre un nuevo paradigma en el mundo para el que ha pedido, asimismo, "comprensión, adaptación y responsabilidad". "Esta es la única manera de garantizar que la IA nos eleve y fortalezca nuestra libertad, en lugar de limitarnos o reemplazarnos", ha añadido el monarca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al Rey Felipe VI en la cena del MWC en Barcelona. / MANU MITRU

También ha mencionado el miedo que puede despertar esta nueva tecnología, cuyos límites son aún desconocidos. "Es común sentir recelo ante lo desconocido, pero la historia nos enseña que el progreso continúa a pesar de todo", ha apuntado Felipe VI. En un momento en que potencias como China o Estados Unidos libran una batalla abierta por la IA, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en su discurso previo que "deben ser los gobiernos" quienes pongan "límites a determinados usos de la Inteligencia Artificial".

Sánchez: "El fin no justifica los medios"

El jefe del Ejecutivo ha ofrecido un parlamento centrado en la situación internacional, tras haber expresado en las últimas horas su rechazo explícito a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, una contundencia empleada por pocos líderes internacionales, pues la mayoría de los actores han optado por posiciones más moderadas que piden la desescalada. En esta ocasión, Sánchez ha ido más allá y ha apuntado que "el fin no justifica los medios" si su resultado, ha dicho, es "abocarnos a un futuro peor".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cena institucional que inaugura el MWC en Barcelona. / MANU MITRU

"Se puede estar en contra de un régimen odioso, que reprime especialmente a mujeres y niñas, y estar a la misma vez en contra de una intervención peligrosa y fuera de la legalidad", ha aseverado el presidente del Gobierno para defenderse de las críticas de los partidos de la oposición -PP y Vox-, que lo acusan de ponerse del lado de la opresión iraní por condenar el ataque. Por eso, ha pedido no caer en "falsas disyuntivas", volver al camino del "diálogo y el respeto internacional" cuanto antes, y ha recordado que España siempre se encontrará en ese sendero.

El president de la Generalitat, Salvador Illa. / MANU MITRU

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuyos discursos han precedido a los de las dos máximas autoridades del país, también han hecho un llamamiento a la "desescalada" del conflicto. "Vivimos momentos cambiantes y nuestro deber es ofrecer un futuro de esperanza y paz; no podemos tolerar más guerras ni violencia", ha clamado Illa, tras afirmar que "la humanidad no puede tolerar un mundo gobernado por la ley del más fuerte". Collboni, por su parte, ha recordado que Barcelona ha sido siempre y será "una ciudad comprometida con la paz y la defensa de los derechos humanos".

A la cena también han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el de Transformación Digital, Óscar López; el delegado del Gobierno, Carles Prieto; el presidente de Fira, Pau Relat; y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luís Bonet, entre otras personalidades.