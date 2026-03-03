Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amenazas de Donald Trump

Feijóo pide "respeto" a España tras las amenazas de Trump, pero acusa a Sánchez de "perjudicar" los intereses nacionales

El líder del Partido Popular ha cargado contra la política exterior del Gobierno, que juzga como "una constante irresponsabilidad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

EFE

Madrid
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los aliados de España que respeten al país, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya asegurado que "va a cortar todo el comercio con España" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de perjudicar los intereses de la nación.

"Primero, España. A nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación", ha afirmado a través de X, en una referencia velada a Estados Unidos, socio de España, y a Trump, que ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN.

Todo ello después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

España, ha afirmado Feijóo, es "un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente" y es "mucho más que su mal Gobierno".

El líder del PP ha mandado un mensaje a Sánchez y ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera "un terrible aliado" el que falla es él, algo que perjudica "los intereses de España".

Según Feijóo, aunque "caben opiniones distintas" sobre la "crítica" situación internacional, lo que "ya no admite discusión" es que la política exterior del Gobierno es "una constante irresponsabilidad" y que "la frivolidad tiene consecuencias".

Por "intentar ganar unos votos", ha agregado, no se puede "poner en riesgo" la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo.

Cuando él llegue al Gobierno, ha prometido, España "volverá a ocupar su sitio" en Europa, en la OTAN y "en todas partes" y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos.

