BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE 10 ENTRADAS DOBLES PARA EL FESTIVAL CLUB 65 LIVE EXPERIENCE - 15/09/2026 al 25/09/2026

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U. (en adelante, EPC), con domicilio en 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Avenida de la Gran Vía de l’Hospitalet, 163-167, y CIF nº B-66.485.343, organiza con fines promocionales el sorteo de 10 entradas dobles para el Festival Club 65 Live Experience, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre en el parque de atracciones del Tibidabo, en Barcelona. En concreto, las entradas que se sortean son para el día 1/10.

Esta Promoción es de ámbito nacional, se desarrolla a través de Internet y está dirigida exclusivamente a usuarios residentes en España y mayores de edad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.

Esta Promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook/Instagram, por lo que los Participantes liberan a Facebook/Instagram de toda responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma.

El término Promoción deberá ser entendido en estas bases legales como sinónimo de sorteo.

2.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La Promoción se iniciará el día 15.09.2026 a las 9:00 horas y finalizará el día 25.09.2026 a las 23:59 horas. Pasada esta fecha y hora, nadie podrá participar.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Es importante subrayar que la participación en el sorteo supone la aceptación incondicional y el respeto de lo dispuesto en las presentes Bases Legales.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

- Podrán participar aquellas personas que residan en España y que sean mayores de 18 años.

- Solo podrán participar aquellos participantes que sean titulares de una cuenta en Instagram.

- Los participantes deberán ser seguidores de la cuenta de Instagram de El Periódico, dar like al post, seguir al perfil @CLUB 65.es y comentar la publicación mencionando a la persona con la que irían al evento.

- Los Participantes solo podrán participar con un único perfil de Instagram. Si se detecta que un Participante participa con varios perfiles de Instagram, será descalificado.

Los ganadores se anunciarán el 29 de septiembre.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS

Entre todos los participantes que hayan cumplido los requisitos, la Empresa elegirá al azar a los ganadores de las entradas dobles.

El premio del sorteo que se realice por la Empresa con sujeción a estas bases legales consistirá en 10 entradas dobles para el Festival Club 65 Live Experience y para el día 1/10/2026.

Ningún premio se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni podrá ser objeto de cambio o alteración. La Empresa se reserva el derecho de modificar el premio si, en el momento de declarar al participante como ganador, existiesen problemas de disponibilidad que imposibilitasen la entrega del mismo.

Todas las entradas son cesiones gratuitas de los diferentes entes o marcas en el marco de un acuerdo de colaboración.

Las entradas darán derecho a los ganadores a acceder y disfrutar del evento objeto del premio. El premio no incluye el desplazamiento hasta Barcelona, ni la estancia en la ciudad condal, ni cualesquiera dietas y/o gastos de manutención relacionados con el desplazamiento y/o la estancia, ni tampoco otros gastos asociados al acceso y disfrute del evento objeto del premio.

La Empresa se encargará de comunicar el resultado a los ganadores a través del post del perfil de Instagram en el que se anuncia el sorteo.

Los ganadores podrán contactar con la Empresa durante el plazo de 2 días a contar desde la fecha en la que se anuncien en el perfil social de la marca. En caso de que, en el plazo estipulado, no se produjese tal contacto, se procederá a asignar otro ganador.

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio, quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

5.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases o que los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedará automáticamente excluido de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a la Empresa y/o a cualquiera de las empresas que organizan los eventos, gestionan los espacios o prestan los servicios de visita guiada objeto de los premios de la Promoción; (ii) las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de la Empresa y/o de cualquiera de las entidades anteriormente descritas; (iii) cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la organización de esta Promoción o haya estado involucrada directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes, y no podrá ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero.

La Empresa se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.

Correrá por cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la Promoción que no esté expresamente asumido por la Empresa en las presentes Bases Legales.

Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio para efectuar cualquier reclamación motivada. La Empresa se reserva, en caso de necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios, o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Empresa no se responsabilizará de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción y que, en cualquier momento, pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.

Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo de la Promoción, ya sea por intervención humana o mediante un autómata, dará lugar a la descalificación inmediata del participante, anulándose su candidatura.

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, la Empresa no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al desarrollo de la presente Promoción, ni del uso que haga el participante del premio que obtenga de esta Promoción. Asimismo, la Empresa no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieran sufrir los Participantes, los ganadores o terceros.

La Empresa no asume responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la Empresa y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, la Empresa se reserva el derecho a cancelarla, modificarla o suspenderla, incluyendo la página web de participación.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Empresa (EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U.), con domicilio en 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Avenida de la Gran Vía de l’Hospitalet, 163-167, y CIF nº B-66.485.343.

La Empresa se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado.

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos y, concretamente, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cada Participante, con la aceptación de estas Bases Legales, consiente que los datos personales

facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de la Empresa para tramitar la participación en la Promoción y comunicarle el premio en caso de que resultase ganador.

Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen responsables de comunicar a la Empresa cualquier modificación de estos. La Empresa se reserva el derecho a excluir de la presente Promoción a todo participante que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de protección de datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a la Empresa de sustracciones, modificaciones o pérdidas ilícitas de datos.

Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) solicitar su portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos estos derechos enviando una comunicación a protecciondatos@epi.es, acompañando un documento acreditativo de su identidad y proporcionando los detalles necesarios para procesar su solicitud.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Participante tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en https://www.aepd.es/es, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, así como en caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos.

Para más información, puede consultar la política de privacidad de la Empresa a través del siguiente enlace: Política de Privacidad y Cookies PIMe » Prensa Ibérica: https://www.prensaiberica.es/politica-de-privacidad-resumida

9.- CAMBIOS

La Empresa se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida en que ello no perjudique ni menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción.

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad del Participante.