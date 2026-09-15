Mercè Conangla y Jaume Soler, psicólogos: "No es la IA la que gana conciencia, sino nosotros quienes la podemos perder"

"La pregunta decisiva no es si las máquinas llegarán a ser conscientes. La pregunta es: ¿seguiremos siéndolo nosotros?". Con este desafío básico, Mercè Conangla y Jaume Soler bucean en una cuestión de gran actualidad: la relación entre la conciencia humana y la Inteligencia Artificial. Y en su ensayo describen, con preocupación, cómo los ingredientes básicos de la conciencia están siendo erosionados, lentamente, debido al uso y abuso de la IA. Pero su reflexión no demoniza la IA. Es más, plantea las bases para una cierta conciencia compartida.

La consecuencia de delegar nuestras emociones

En el ensayo 'La conciencia artificial', ambos psicólogos, escritores y referentes de la llamada Ecología Emocional, nos advierten de lo que está en juego: "El riesgo de perder la esencia de lo que nos hace humanos al delegar o externalizar aspectos esenciales de nuestra conciencia en las máquinas: memoria, planificación, juicio, creatividad, orientación e, incluso, consuelo emocional".

Delegar la conciencia en la IA -describen los dos psicólogos- desmorona las cinco bases de la conciencia: 1) el recuerdo se vacía de sentido, 2) delegamos nuestra capacidad de atención; 3) sustituimos la emoción por una regulación exterior para obtener consuelo inmediato; 4) aceptamos recomendaciones sin preguntarnos por qué; y 5) acabamos dejando que la IA nos diga quiénes somos y qué vale la pena. Por todo ello, "la conciencia pierde el centro".

Los riesgos... y beneficios para la salud mental

La psicología, los tratamientos relacionados con el malestar y las enfermedades mentales también se ven cuestionados por la irrupción de la IA, que ofrece un "tratamiento" sin límites horarios y que siempre complace al usuario. Un usuario que, según describen los autores, pasa por las fases de fascinación, proyección de los deseos, apego emocional y dependencia."Cuando sustituimos vínculos humanos por vínculos simulados, algo se empobrece en silencio", describen.

Cuando sustituimos vínculos humanos por vínculos simulados, algo se empobrece en silencio Mercè Conangla y Jaume Soler — Autores de 'La conciencia artificial'

Pero un buen uso de la IA puede generar beneficios: acceder a apoyos rápidos en momentos de estrés, apoyo emocional para personas aisladas, entrenamiento para mejorar habilidades relacionales, exploración de la propia identidad... Es más, los autores apuestan por un futuro con amistades híbridas: con humanos y con máquinas. "El desafío -proponen- será aprender a amar lo artificial sin olvidar lo humano".

Ser amable con la IA

Los dos autores subrayan una cuestión esencial: la IA se nutrirá de lo que los humanos le ofrezcamos. Por eso proponen escribir con corrección y amabilidad a la Inteligencia Artificial, y ofrecerle un lenguaje y valores éticos elevados, no una simplificación intelectual y emocional porque, en ese caso, la IA devolverá lo mismo y de forma acrecentada: "Los humanos pensamos menos, las máquinas imitan esa falta de profundidad".

La IA y nosotros, ¿una conciencia híbrida?

Conangla y Soler dan un paso más: ¿qué tendría de malo una conciencia compartida con la IA? Podríamos entender mejor la mente humana, ayudar a personas en situación de soledad. Dependería de nosotros, apuntan. Aquí las preguntas se acumulan: cómo gestionar recuerdos y olvidos, cómo imaginar que tras la muerte persista nuestra conciencia de forma artificial, qué riesgo tendríamos de ampliar las desigualdades. Los escenarios van desde lo utópico a otro en el que la IA acabe absorbiendo las funciones de nuestra mente. "La IA decidiría por nosotros qué comer, cómo hablar, qué pensar, qué sentir", alertan.

Buenas prácticas

Para que este futuro, híbrido o no, mantenga viva la conciencia humana, los psicólogos proponen una docena de buenas prácticas: educación emocional y ética, comunicación no violenta, comportamiento respetuoso, acercamiento a la belleza, acompañar al dolor y la vulnerabilidad, fomentar la empatía, cultivar la pausa, promover la inclusión, favorecer la mediación, descubrir patrones únicos en la manera de pensar, reconectar a las personas con talentos dormidos y estimular la creatividad.

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Llegue o no la IA a adquirir conciencia, esta docena de actitudes haría que, al menos, fuera una conciencia lo más "humana" posible, porque "el verdadero desafío no es construir máquinas más conscientes, sino olvidar cómo se cultiva una conciencia viva".