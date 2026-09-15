Lunes 14 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'El Hormiguero' arrasa con la visita del presidente de Ceuta y 'El Intermedio' se dispara con Pedro Sánchez
El programa de Antena 3 lidera con un 16,7% y supera ampliamente a 'La Revuelta', mientras la entrevista al presidente impulsa a laSexta hasta uno de sus mejores datos del año.
Este lunes, 14 de septiembre, 'El Hormiguero' arrancó la semana como líder absoluto del access prime time. El programa de Antena 3 firmó un contundente 16,7% de cuota y reunió a 1.940.000 espectadores. Además, el fragmento de la entrevista a Juan Vivas creció hasta un 17% y 2.094.000 seguidores.
La gran sorpresa llegó de la mano de 'El Intermedio'. La visita de Pedro Sánchez impulsó al espacio de laSexta hasta un 9,3% y 1.103.000 espectadores, consiguiendo su segundo mejor dato del año. La entrevista elevó todavía más sus registros, hasta alcanzar un espectacular 12% de share y 1.469.000 espectadores.
'La Revuelta' quedó esta vez por detrás con un 10,3% de cuota de pantalla y 1.219.000 espectadores en La 1. En Telecinco, 'First Dates' comenzó la semana con un 8,6% y logró superar el millón, con 1.005.000 espectadores.
Cuatro también volvió a destacar gracias a 'Horizonte'. El programa arrancó la semana con un excelente 9,2% de cuota de pantalla y 1.076.000 espectadores en el access prime time.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.219.000 (10,3%)
MasterChef Celebrity: 658.000 (12,3%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.940.000 (16,7%)
En tierra lejana: 868.000 (13,7%)
Telecinco
First Dates: 1.005.000 (8,6%)
La isla de las tentaciones: 747.000 (12,3%)
laSexta
El Intermedio: 1.103.000 (9,3%)
El Taquillazo “Sully”: 306.000 (4,3%)
Cuatro
Horizonte: Express: 522.000 (4,9%)
Horizonte: 1.076.000 (9,2%)
En el punto de mira: 807.000 (10,8%)
La 2
Cifras y letras: 574.000 (5%)
Cifras y letras: 553.000 (4,5%)
Cine clásico “Tierras lejanas”: 288.000 (3,1%)
LATE NIGHT
La 1
MasterChef Celebrity: 191.000 (11%)
Antena 3
En tierra lejana: 185.000 (7,2%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 238.000 (9,2%)
laSexta
Cine “Annabelle vuelve a casa”: 62.000 (2,3%)
Cuatro
En el punto de mira: 276.000 (7,6%)
La 2
Cine “Único testigo”: 104.000 (2,6%)
Metrópolis: 40.000 (2,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 874.000 (10,7%)
Valle Salvaje: 705.000 (10%)
La Promesa: 772.000 (11,3%)
Malas lenguas: 667.000 (9,3%)
Aquí la Tierra: 919.000 (11,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.297.000 (15%)
Y ahora Sonsoles: 849.000 (11,9%)
Pasapalabra: 1.531.000 (19%)
Telecinco
El verano se mueve: 455.000 (5,6%)
El diario de Jorge: 496.000 (7,1%)
Rueda la letra: 573.000 (8,3%)
Allá tú: 809.000 (10,1%)
laSexta
Zapeando: 476.000 (5,4%)
Más Vale Tarde: 329.000 (4,6%)
laSexta Clave: 491.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 598.000 (7,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 458.000 (6,7%)
La 2
Saber y ganar: 577.000 (6,4%)
Grandes documentales: 255.000 (3,2%)
Malas lenguas: 503.000 (7,2%)
Sukha: 129.000 (1,8%)
Trivial pursuit: 252.000 (2,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 366.000 (20,9%)
Mañaneros 360: 513.000 (16,9%)
Antena 3
Espejo Público: 293.000 (11,9%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 832.000 (17,5%)
La ruleta de la suerte: 1.587.000 (22,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 162.000 (10,8%)
El programa de AR: 254.000 (11,8%)
Vamos a ver: 349.000 (7,2%)
laSexta
Aruser@s: 236.000 (11,7%)
Al rojo vivo: 216.000 (6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)
¡Toma salami!: 16.000 (1,1%)
El Chiringuito: 43.000 (2,4%)
En boca de todos: 362.000 (11,8%)
La 2
Jardines con historia: 2.000 (0,2%)
Paul va a Hollywood: 6.000 (0,4%)
Pueblo de Dios: 11.000 (0,6%)
Aquí hay trabajo: 2.000 (0,1%)
La aventura del saber: 17.000 (0,8%)
Las rutas D’Ambrosio: 41.000 (1,7%)
Las rutas D’Ambrosio: 97.000 (3,5%)
Verano azul: 103.000 (2,8%)
El Cazador: 110.000 (1,8%)
El Cazador: 238.000 (2,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.221.000 (24,5%)
Telediario 1: 1.376.000 (15,2%)
Noticias Cuatro 1: 721.000 (10,5%)
Informativos Telecinco 15h: 657.000 (7,2%)
laSexta Noticias 14h: 558.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.934.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.223.000 (11,9%)
Informativos Telecinco 21h: 782.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 479.000 (6,3%)
Noticias Cuatro 2: 433.000 (5,7%)
Mañana
Telediario matinal: 142.000 (19,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 201.000 (13,6%)
El Matinal: 104.000 (10,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (15%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (7,7%), laSexta (5,8%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,5%), Telecinco (8%), Cuatro (7%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).
- La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
- Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: 'Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera...
- Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
- Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
- Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
- Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
- El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
- Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias