¿Cómo se da de comer a 20.000 personas al día en un parque de atracciones?

PortAventura World no es solo un parque de atracciones. Después de más de 30 años, se ha convertido en un destino turístico que reúne tres parques, hoteles y centro de convenciones. Y, entre montañas rusas y espectáculos, funciona también una enorme cocina que puede llegar a servir 20.000 comidas durante los días de mayor afluencia.

La dimensión impresiona: más de 8 millones de comidas al año, unos 5 millones de kilos de alimentos y 106 puntos de restauración, desde restaurantes con servicio de mesa hasta bufets, cafeterías, heladerías, 'self service' o 'pool bars'. En temporada alta, unas 1.700 personas trabajan en restauración -entre 600 y 700 exclusivamente en cocina-. Una cantidad que exige previsión, coordinación y velocidad, pero también suficiente variedad para satisfacer a millones de visitantes de procedencias, edades y necesidades alimentarias distintas.

"La oferta la decide el cliente"

¿Quién decide qué comen tantas personas? La respuesta de Jaume Solé, chef ejecutivo de restauración de PortAventura World, es sorprendentemente sencilla: «Lo decide el cliente». Encuestas, ventas y el 'feedback' que reciben diariamente los equipos sirven para detectar qué funciona y qué debe cambiar.

Las cartas tampoco permanecen inamovibles durante toda una temporada. Hay una estructura estable, pero se incorporan tendencias y propuestas vinculadas a Halloween, Navidad u otros momentos del calendario. Y han cambiado radicalmente las necesidades alimentarias. «Hace unos años era impensable oír hablar de productos veganos o del tema de la celiaquía», recuerda Solé. Actualmente la oferta incluye opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y productos halal, además de protocolos específicos para alergias e intolerancias.

El cliente es ahora más exigente

También ha aumentado el nivel de exigencia del cliente. «La sociedad se ha ido gastronomizando», sostiene. Hace tres décadas no existía 'MasterChef', los chefs no eran personajes mediáticos y la conversación alrededor de la cocina era muy diferente. Hoy el comensal conoce, compara y opina.

Solé ha vivido toda esa evolución desde dentro. Estudió en la Escuela de Hostelería de Cambrils e hizo prácticas con Ferran Adrià en El Bulli. Cuando le propusieron incorporarse a PortAventura pensó que aquello significaría pasar de cocinar a «abrir latas». Llegó para tres meses y lleva prácticamente toda la historia del resort entre sus fogones. La sorpresa fue descubrir que allí también se cocinaba, y mucho.

Porque producir semejante volumen obliga a pensar de otra manera. No basta con que un plato esté bueno: tiene que salir igual cuando una cocina pasa de atender a 100 personas a servir a 400. «A todos nos gusta hacer filigranas, pero después tienes que llevarlo a la realidad», resume.

La seguridad alimentaria, lo más importante

Una de las claves está en la cocina central, donde se producen alrededor de 250 toneladas anuales de elaboraciones base que posteriormente se distribuyen por el resort. No se trata de platos terminados. Una boloñesa, por ejemplo, se elabora internamente para controlar su composición y calidad. Una misma base de pollo puede terminar después convertida en un mole en México o adquirir un perfil mediterráneo en otra cocina.

Y hay una máxima por encima de creatividad, rapidez o productividad: «La seguridad, y después hablamos de todo lo demás». Incluso condiciona decisiones tan sencillas como el punto de una hamburguesa, que aquí se sirve hecha para minimizar riesgos alimentarios.

Del chile con carne al romesco

Treinta años permiten también descubrir qué platos sobreviven a todas las modas. Uno es el chile con carne de México. Lleva prácticamente desde el principio y, cuando han intentado modificarlo, sus incondicionales han obligado a recuperar la receta. Otro superviviente es el 'brownie' de elaboración propia.

Restaurante La Cantina, en PortAventura World. / PortAventura World

Y si hay un gigante dentro del gigante es La Cantina, en la zona de México: tiene capacidad para unas 900 personas y sirve alrededor de 400.000 comidas al año. Un enorme 'self service' recreado como una plaza tradicional mexicana donde, además, se ofrecen espectáculos durante las comidas.

Pero el tópico de que en un parque de atracciones solo se comen hamburguesas queda bastante lejos de la realidad. Se puede tomar un arroz en Racó de Mar, un 'poke' en Bora Bora o recurrir a propuestas de pescado y cocina vegetal. «Tienes tanta variedad como clientes», resume Solé.

El 84,7% de las compras, a proveedores nacionales

El territorio también encuentra su hueco. En 2025, el 84,7% del gasto en compras se realizó a proveedores nacionales y el 58%, a proveedores catalanes, algunos vinculados al resort desde hace tres décadas. Entre ellos aparecen productos como el aceite DOP Siurana o el vermut Miró.

El arroz que se sirve en el parque PortAventura World. / Mateu Salvat Papio

A Solé, nacido y criado en la zona, le hace especial ilusión algo aparentemente mucho más sencillo: conseguir que visitantes extranjeros descubran el romesco. «Es una manera también de reivindicar el territorio, de explicar y de que conozcan nuestra gastronomía». Puede acompañar unas verduras, aparecer en un 'suquet' o adoptar distintas formas según la carta.

Un Camp Nou de patatas

Las dimensiones de esta cocina dejan imágenes difíciles de olvidar. Solé conserva una especialmente gráfica: en una temporada, la cantidad de patatas fritas consumidas llegaba a equivaler, según un cálculo que manejaban entonces, a llenar de patatas fritas el antiguo Camp Nou.

Evitar que semejantes volúmenes terminen también convertidos en toneladas de desperdicio requiere afinar mucho las previsiones. Cada punto realiza pedidos según ventas y existencias y recibe producto diariamente. La cocina central facilita ajustar cantidades y los excedentes pueden redistribuirse entre establecimientos. Además, existe colaboración con el Banco de Alimentos para donar producto y con Tivissa Donkeys Firefighters para aprovechar el excedente de pan.

El futuro, según Solé, pasará inevitablemente por profundizar en esa dirección: más sostenibilidad, proveedores comprometidos y producto local. Porque la gastronomía, insiste, se concibió desde el principio como una parte más de la experiencia de PortAventura World. Y quizá ahí esté el verdadero reto: servir ocho millones de comidas al año y conseguir que, detrás de cifras propias de una industria, siga habiendo algo tan sencillo como un buen plato de comida.