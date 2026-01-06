Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Kim Jong-un visita un monumento en honor a soldados norcoreanos muertos en Ucrania El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó junto con su hija Ju-ae la construcción de un monumento en honor a los soldados del país asiático muertos en la guerra contra Ucrania, afirmó este martes la agencia oficial KCNA, entre el despliegue de más de 10.000 efectivos a Rusia. Kim aplaudió el "noble sacrificio y las heroicas hazañas" de los soldados fallecidos en "operaciones militares en el extranjero" al visitar el lunes el monumento en construcción, dijo KCNA, antes de ayudar a plantar árboles en el recinto. El mandatario norcoreano estuvo acompañado en el acto por su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, según imágenes difundidas por la agencia oficial norcoreana. La visita llega después de que Kim felicitara a las tropas del país asiático que combaten "en tierra extranjera" en un mensaje de Año Nuevo, y reafirmara los vínculos entre Pionyang y Moscú.

Muere una persona en un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas como resultado de un ataque ucraniano con drones que ha provocado un incendio en un edificio de la ciudad rusa de Tver, capital del óblast homónimo y situada al noroeste de Moscú, a orillas del río Volga. "En Tver, al repeler un ataque con drones, un fragmento ha impactado contra las ventanas de un apartamento en el noveno piso de un edificio", ha indicado el gobernador interino de la región de Tver, Vitaly Korolev, que ha informado de que "una persona ha fallecido". El dirigente regional, que se ha desplazado a la zona, ha señalado que el impacto ha provocado también un incendio en uno de los apartamentos del edificio, pero, en un mensaje posterior, ha precisado que el fuego ya ha sido totalmente extinguido por parte de los efectivos del Ministerio de Emergencias ruso.

Un herido en la ciudad ucraniana de Járkov por misiles rusos contra infraestructura civil Una persona ha resultado herida en un ataque ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, en el este de Ucrania, donde el pasado viernes un bombardeo dejó cinco muertos y 31 heridos, informaron este lunes las autoridades locales. Según informó en Telegram la Fiscalía Regional de Járkov, una de las explosiones provocadas por los misiles hirió a un hombre de 58 años que se encontraba cerca de uno de los puntos en los que cayeron los proyectiles rusos. Según el alcalde de la segunda mayor ciudad del país invadido por Rusia, Igor Terejov, las fuerzas enemigas lanzaron este lunes media decena de misiles.

La Coalición de Voluntarios se reúne al completo en París para concretar garantías para Kiev Los 35 integrantes de la Coalición de Voluntarios se reúnen este martes presencialmente en París, entre ellos 27 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de concretar la "convergencia" entre europeos, ucranianos y estadounidenses en las garantías de seguridad para Ucrania, incluidas las que darían si Rusia violará un eventual alto el fuego y reanudará la guerra. Representando a Estados Unidos estarán el enviado especial para Ucrania del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, informaron este lunes fuentes del Elíseo, al destacar que es la primera vez desde el 27 de marzo que la Coalición de Voluntarios se reúne "presencialmente al completo".

Macron acoge este martes una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania a la que acude Sánchez El presidente francés, Emmanuel Macron, acoge este martes en París una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania, el grupo de aliados que estudia formas de garantizar la seguridad de Kiev a largo plazo, a la que acudirán lideres europeos entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La capital francesa será sede de la cumbre de este grupo de países, encabezados por Francia y Reino Unido que discuten modalidades para reforzar la capacidad militar de Ucrania a largo plazo, pensando en el día después a un acuerdo de paz con Rusia. Junto a los líderes europeos, participarán también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Rusia bombardea una clínica de Kiev Una persona murió en un ataque ruso que alcanzó este lunes una clínica de Kiev, obligando a evacuarla en plena noche y bajo un frío polar, y otra falleció en bombardeos en la periferia de la capital ucraniana, en vísperas de una cumbre en busca de una salida a la guerra. Las alertas antiaéreas sonaron durante la noche en el país, blanco de 165 drones, informó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En Kiev los bombardeos golpearon una clínica privada, con un saldo de un muerto y tres heridos, según los servicios de rescate que difundieron imágenes en las que se ve la evacuación de pacientes en camillas. Margarita Maliovana, la directora de la clínica, declaró a la AFP que fue "una noche terrible". Según ella, 26 pacientes se encontraban en el lugar en el momento del impacto y un hombre de 30 años falleció.

Dimite el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en medio de reestructuración interna El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, ha anunciado este lunes su dimisión, después de que se rumorease una posible destitución y en el marco de un proceso de reestructuración de diversos cargos clave del Gobierno y las fuerzas de seguridad ucranianas. "Seguiré dentro del sistema del SBU para implementar operaciones especiales asimétricas punteras a nivel mundial, que seguirán causando el máximo daño al enemigo", declaró Maliuk en un mensaje difundido en Telegram por el SBU, la agencia de seguridad nacional ucraniana.

Sánchez no irá a la Pascua Militar por la reunión internacional sobre Ucrania en París El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá el martes a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar presidida por Felipe VI en el Palacio Real para poder viajar a París y participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha citado a los líderes de los países aliados de Kiev este martes y Sánchez ha confirmado su asistencia. Será la primera vez que falte a la Pascua Militar desde que llegó a la Moncloa y París será su primer viaje al extranjero en este 2026.

Trump afirma que no cree que Ucrania atacase la residencia de Putin El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no cree que Ucrania atacase una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país, como ha denunciado el Kremlin, que el pasado jueves entregó a la Embajada estadounidense en Moscú supuestas pruebas del intento de ataque. "Ocurrió algo bastante cerca, pero no tuvo nada que ver con esto. (...) No creemos que eso haya sucedido", ha indicado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.