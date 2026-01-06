Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Militares ucranianos, durante un ejercicio, en la regiónde Zaporiyia.

Militares ucranianos, durante un ejercicio, en la regiónde Zaporiyia. / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela

