Estos son los 28 puntos del plan de paz diseñado por Trump y Putin para Ucrania

El plan de paz para Ucrania diseñado por Estados Unidos y Rusia contempla que Kiev limite su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y que el país invadido se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto internacionalmente como rusa.

Estos son los 28 puntos íntegros del borrador del plan de paz desvelado por varios medios.

1.

La soberanía de Ucrania será confirmada.

2.

Se concluirá un acuerdo de no agresión pleno y exhaustivo entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas.

3.

Rusia no invadirá países vecinos y la OTAN no se expandirá más.

4.

Se celebrará un diálogo mediado por Estados Unidos entre Rusia y la OTAN para resolver cuestiones de seguridad, crear condiciones para la desescalada, garantizar la seguridad global y mejorar las oportunidades de cooperación y de crecimiento económico futuro.

5.

Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables.

6.

El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos.

7.

Ucrania consagrará en su Constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN adoptará una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en ningún momento en el futuro.

8.

La OTAN no desplegará sus tropas en Ucrania.

9.

Las fuerzas europeas de la OTAN estarán estacionadas en Polonia.

10.

Garantías de seguridad de EEUU:

a. EEUU recibirá compensación por proporcionar garantías.

b. Si Ucrania invade Rusia, perderá las garantías.

c. Si Rusia invade Ucrania (salvo una respuesta militar rápida y coordinada), se restaurarán todas las sanciones globales y se revocará el reconocimiento de los nuevos territorios.

d. Si Ucrania dispara accidentalmente un misil contra Moscú o San Petersburgo, las garantías quedarán inválidas.

11.

Ucrania podrá solicitar la adhesión a la UE y recibirá acceso preferencial de corto plazo al mercado europeo mientras se revisa su candidatura.

12.

Un paquete global de reconstrucción para Ucrania incluirá:

a. Un fondo para invertir en sectores de alta tecnología (transporte, logística, centros de datos, IA).

b. Cooperación entre EEUU y Ucrania para restaurar y operar la infraestructura gasista (oleoductos, almacenamiento).

c. Esfuerzos conjuntos para reconstruir territorios, ciudades y zonas residenciales afectadas por la guerra.

d. Desarrollo de infraestructuras.

e. Extracción de minerales y recursos naturales.

f. Un paquete de financiación del Banco Mundial para acelerar la reconstrucción.

13.

Rusia será reintegrada en la economía global:

a. El alivio de sanciones se discutirá y acordará individual y gradualmente.

b. EEUU firmará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo con Rusia que cubrirá energía, recursos, infraestructuras, IA, centros de datos, minería de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades corporativas.

c. Rusia será invitada a regresar al G8.

14.

Activos rusos congelados:

a. 100.000 millones de dólares se invertirán en proyectos de reconstrucción en Ucrania liderados por EEUU.

b. EEUU. recibirá el 50% de los beneficios de estos proyectos.

c. Europa añadirá otros 100.000 millones para la reconstrucción de Ucrania.

d. Los activos congelados europeos serán descongelados.

e. Los activos rusos restantes se invertirán en un instrumento especial de inversión EEUU–Rusia para proyectos conjuntos destinados a fortalecer los intereses mutuos y la estabilidad a largo plazo.

15.

Se establecerá un grupo de trabajo conjunto EEUU-Ucrania-Rusia sobre cuestiones de seguridad para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

16.

Rusia adoptará legalmente una política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

17.

Estados Unidos y Rusia ampliarán los tratados de no proliferación nuclear (TNP) y control de armas nucleares, incluido el START-1.

18.

Ucrania seguirá siendo un Estado no nuclear bajo el TNP.

19.

La central nuclear de Zaporiyia será reactivada bajo supervisión del OIEA, y la producción eléctrica se dividirá por igual (50/50) entre Rusia y Ucrania.

20.

Ambos países implementarán programas educativos que fomenten la tolerancia cultural, el entendimiento y la eliminación del racismo y los prejuicios:

a. Ucrania adoptará los estándares de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías.

b. Ambas partes levantarán medidas discriminatorias y garantizarán el acceso igualitario a medios y educación ucranianos y rusos.

c. La ideología y la actividad nazi serán prohibidas en ambos países.

21.

Arreglos territoriales:

a. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluido por Estados Unidos.

b. Jersón y Zaporiyia quedarán congelados según las líneas del frente actuales.

c. Rusia renuncia a reclamar cualquier otro territorio que controle más allá de estas cinco regiones.

d. Las tropas ucranianas se retirarán de la parte de la región de Donetsk que controlan actualmente; esta zona se convierte en una zona neutral desmilitarizada reconocida internacionalmente como territorio de la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en la zona desmilitarizada.

22.

Los futuros arreglos territoriales no podrán ser modificados por la fuerza; las garantías de seguridad no se aplicarán si se violan.

23.

Rusia no obstaculizará el uso comercial del río Dniéper por parte de Ucrania y se alcanzarán acuerdos sobre el libre envío de grano a través del mar Negro.

24.

Un comité humanitario resolverá los asuntos pendientes:

a. Intercambio de prisioneros y cuerpos bajo el principio “todos por todos”.

b. Todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños.

c. Programa de reunificación familiar.

d. Medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

25.

Ucrania celebrará elecciones en un plazo de 100 días.

26.

Todas las partes del conflicto recibirán amnistía total por las acciones durante la guerra y acordarán no presentar reclamaciones ni quejas.

27.

El acuerdo será jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Donald J. Trump. Se aplicarán sanciones a los infractores.

28.

Tras el acuerdo de todas las partes, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente una vez que ambos bandos se retiren a las líneas de partida acordadas.