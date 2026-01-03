¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?

La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela de este sábado ha sorprendido a la comunidad internacional y ha elevado la tensión geopolítica en torno a Venezuela, pero también ha puesto en evidencia la división que genera esta cuestión entre las grandes potencias. Mientras grandes mandatarois como Javier Milei, líder argentino, ha celebrado con entusiasmo la acción de Donald Trump, otros países han cerrado filas con Nicolás Maduro, actualmente capturado por la Casa Blanca, sin conocerse su padaredo.

Rusia ha condenado de forma explícita los bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente, mientras que China, también aliado del régimen chavista, no se ha pronunciado oficialmente tras la operación anunciada por Washington. El Gobierno venezolano denunció desde el principio una "gravísima agresión militar", tras registrarse explosiones en Caracas, y decretó el estado de excepción. Su vicepresidenta Delcy Rodríguez ha pedido una "prueba de vida" de Maduro.

Rusia condena el ataque

El Kremlin reaccionó con rapidez y ha condenado la acción militar estadounidense, al considerar que no existía ninguna justificación para el uso de la fuerza. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso ha afirmado que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia y calificó la operación de "profundamente preocupante y condenable". Moscú ha advertido además de que este tipo de acciones suponen una violación del derecho internacional y contribuyen a la desestabilización de la región.

Por el momento, China no ha emitido ningún comunicado ni ha reaccionado públicamente a la captura de Maduro ni a los bombardeos estadounidenses. No obstante, Pekín mantiene una estrecha relación política y económica con Venezuela y en los últimos meses ha expresado en varias ocasiones su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y a las sanciones contra Venezuela.

De hecho, un día antes de los ataques, Maduro celebró en Caracas, una de las regiones más bombardeadas, la "unión a toda prueba" entre Venezuela y China durante una reunión con Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente Xi Jinping. En declaraciones previas a este ataque, la diplomacia china ya había acusado a Washington de violar el derecho internacional y había defendido el derecho de Venezuela a desarrollar relaciones y acuerdos sin injerencias externas.

Otros aliados

Otros aliados de Venezuela sí se han pronunciado tras los ataques. Irán ha condenado "firmemente" la ofensiva militar estadounidense, Cuba habla de "terrorismo de Estado" y Colombia ha rechazado desde primera hora los bombardeos, solicitando una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. En contraste, el presidente argentino Javier Milei ha celebrado el arresto de Maduro.