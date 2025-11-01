DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Israel mata a un supuesto miembro de Hizbulá en un nuevo bombardeo al sur del Líbano

El Ejército israelí ha vuelto a bombardear el sur del Líbano en una serie de ataques donde dice haber matado a un miliciano del grupo chií Hizbulá en la localidad de Kounine. "Hace poco, el Ejército atacó y eliminó al terrorista Ibrahim Muhammad Raslan, responsable de mantenimiento de Hizbulá que operaba para restablecer infraestructura", se indica en un comunicado transmitido por las fuerzas militares israelíes, en el que se añade que las actividades de Raslan "constituían una amenaza para el Estado de Israel y su población civil".

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano ha informado de la muerte de al menos una persona en el ataque de un dron israelí esta mañana, sin ofrecer detalles sobre su identidad.