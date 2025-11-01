DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Ejército de Israel confirma haber recibido desde Gaza tres cuerpos no identificados
Una fuente militar de Israel afirmó anoche que el Ejército recibió a través de la Cruz Roja tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza, pero dijo no creer que estos pertenezcan a algunos de los rehenes.
El 87% de las tierras de cultivo de Gaza han sido dañadas durante la guerra, según la FAO
El 87% de las tierras de cultivo de la Franja de Gaza han resultado dañadas durante la guerra, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado este viernes., que advierte que "la base agrícola de Gaza ha sido destruida", aunque augura que el actual alto el fuego ofrece "una oportunidad estrecha y limitada en el tiempo" para comenzar a restaurar la producción de alimentos y los medios de subsistencia. "Los resultados muestran una destrucción generalizada de tierras de cultivo, invernaderos, pozos de riego y otra infraestructura agrícola, activos esenciales para la producción de alimentos y los medios de vida", señala el informe. El informe detalla que la destrucción alcanza a todas las categorías de cultivos: huertos y árboles (89 %), cultivos de campo (88 %) y hortalizas (80 %). Los olivares, símbolo de la agricultura local, son los más golpeados, con un 90 % de afectación.
Turquía acogerá el lunes una reunión sobre Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego
Las autoridades de Turquía han informado de que tiene previsto acoger el próximo lunes una reunión de ministros de Exteriores de varios países de la región para abordar la situación en la Franja de Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego, que entró en vigor el 11 de octubre. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha indicado que los ministros convocados procedente de siete países: Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia. A ellos se sumará el propio Fidan, según informaciones recogidas por el diario 'Turkiye Gazetesi'.
Dimite la fiscal militar de Israel y admite haber filtrado un vídeo de una violación a un preso palestino
La jefa de la Fiscalía militar de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, ha presentado este viernes su dimisión y ha admitido haber filtrado hace un año un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país, un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas.
Israel mata a un supuesto miembro de Hizbulá en un nuevo bombardeo al sur del Líbano
El Ejército israelí ha vuelto a bombardear el sur del Líbano en una serie de ataques donde dice haber matado a un miliciano del grupo chií Hizbulá en la localidad de Kounine. "Hace poco, el Ejército atacó y eliminó al terrorista Ibrahim Muhammad Raslan, responsable de mantenimiento de Hizbulá que operaba para restablecer infraestructura", se indica en un comunicado transmitido por las fuerzas militares israelíes, en el que se añade que las actividades de Raslan "constituían una amenaza para el Estado de Israel y su población civil".
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano ha informado de la muerte de al menos una persona en el ataque de un dron israelí esta mañana, sin ofrecer detalles sobre su identidad.
Mueren tres palestinos por nuevos ataques israelís en la Gaza pese a la tregua
Tres palestinos han muerto a causa de los ataques israelís en la Franja de Gaza, en el que supone el cuarto día consecutivo de agresiones en el enclave pese al alto el fuego. Según las autoridades palestinas (en manos de Hamas), los ataques se habrían producido este viernes en el norte de Gaza, donde Israel sigue bombardeando algunas partes de la franja.
Muere otro palestino a manos de las tropas Israelís en el campo de refugiados de Jabalia
El hospital de Al-Shifa, el de mayor tamaño de la Franja de Gaza, ha reportado, según la cadena Al Jazeera, de la muerte de otro ciudadano palestino a manos de las tropas israelíes en el campo de refugiados de Jabalia, al norte del enclave palestino.
La principal abogada del Ejército israelí dimite por la presunta filtración de un vídeo con abusos a un detenido palestino
La principal abogada del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, ha presentado este viernes su dimisión, poco después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciase que no volvería a su cargo tras ser investigada por su posible responsabilidad en la filtración de un vídeo que muestra abusos a un detenido palestino. "Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman", ha agregado Katz en un anuncio del que se ha hecho eco la prensa local. El preso palestino víctima de los abusos que aparece en el vídeo filtrado "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.
La mayoría de los 30 cadáveres entregados por Israel a Gaza presentaban signos de tortura
En el marco del acuerdo de alto el fuego, Israel ha devuelto este viernes otros 30 cuerpos a la Franja de Gaza, varios con claros signos de tortura y sin que se conozcan sus identidades, ha detallado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado. En total, según este mismo organismo, Israel ha entregado a través de Cruz Roja un total de 225 cuerpos desde que se firmó el alto el fuego.
Según el personal sanitario, la mayoría de los cuerpos mostraban quemaduras, amputaciones y ataduras en manos y ojos. "En varios casos, los rostros están tan desfigurados que las familias no podrán identificarlos", recoge la agencia palestina Wafa. Los cadáveres fueron trasladados al Hospital Nasser, en la sureña Jan Yunis, después de que Israel confirmara que los dos cuerpos devueltos ayer por Hamás se correspondían con los de dos rehenes israelíes. Tras esa entrega, aún permanecen en Gaza los cuerpos de once rehenes israelíes, de los 28 en total.
Otro muerto en un nuevo ataque israelí contra el Líbano, que suma 16 en la última semana
Al menos una persona murió este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta que viajaba por la localidad de Kounine, en el sur del Líbano, lo que eleva a 16 el número de fallecidos en acciones atribuidas al Estado judío en la última semana. "Un bombardeo del enemigo israelí hoy en el pueblo de Kounine, en el distrito de Bint Jbeil, causó un muerto y un herido", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades. Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la acción tuvo como objetivo a una motocicleta que circulaba por la zona.
