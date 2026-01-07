Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Según la CNN

Estados Unidos intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Las tareas de rastreo en el Atlántico se han prolongado durante casi tres semanas

Un petrolero ruso perseguido por EEUU.

Un petrolero ruso perseguido por EEUU.

EFE

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informa la cadena CNN.

