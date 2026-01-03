EEUU "captura" a Maduro
Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
"Lo que sí se ve son muchas colas, filas de gente en los automercados y las farmacias, pero están cerrados", lamenta un ciudadano venezolano en conversación telefónica con EL PERIÓDICO
EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con un ciudadano venezolano residente en Caracas, que en conversación telefónica ha relatado que el Gobierno del país “ha decretado el Estado de excepción por emergencia extranjera, lo que significa que las garantías están restringidas y algunos derechos también”.
Y debido al “toque de queda no ha salido nadie a las calles de Caracas, que se ven bastante vacías, y hay muy pocos transeúntes caminando. Lo que sí se ve son muchas colas, filas de gente en los automercados y las farmacias, pero los automercados y las farmacias están cerrados”, lamenta, para completar: “No se puede acceder a comida porque los automercados están todos cerrados, todos los que he visto han estado cerrados”.
"Muy pocos militares"
En cuanto al posible despliegue militar, este ciudadano venezolano ha visto “muy pocos militares, desperdigados en la ciudad. Pocos funcionarios haciendo alcabalas [controles], como parando a los ciudadanos y preguntándoles, muy amables, nada hostil, pero se ha visto muy poco”.
Al ser preguntado sobre el funcionamiento de los servicios de electricidad, agua y telefonía, explica la fuente consultada que “hasta este momento ninguno ha fallado: hay agua, hay internet, hay electricidad, hasta ahora todo está bien”.
Sobre la forma en la que reciben la información de lo que está pasando, relata que en Venezuela “la gente se informa generalmente por redes sociales, porque los medios están muy censurados".
No obstante, la población sabe que "la vicepresidenta de la República [Delcy Rodríguez] y el ministro de Defensa [Vladimir Padrino] dieron declaraciones en la televisora pública pidiendo fe de vida de Maduro, pero han sido las únicas comunicaciones oficiales en Venezuela”.
