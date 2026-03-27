Venga, la ‘app’ creada en Barcelona que facilita el acceso a la inversión en criptomonedas

El mundo de los criptoactivos puede revestir cierta complejidad, especialmente para aquellos usuarios que no cuentan con conocimientos técnicos o experiencia previa. Ante ello, la ‘fintech’ Venga nació en Barcelona en 2023 precisamente con el objetivo de democratizar el acceso a este tipo de inversiones digitales de la mano de una propuesta basada en la simplicidad, la claridad y el cumplimiento de las normas de seguridad de la Unión Europea.

Así, frente a un ecosistema percibido como difícil de entender y poco accesible, Venga facilita el acceso a la inversión en Bitcoin, Ethereum, USD Coin y muchas otras criptomonedas mediante una experiencia intuitiva y guiada en su ‘app’. Todo ello, explican, a través de un lenguaje claro y sin tecnicismos, con el fin de que las tarifas, los procedimientos y los resultados sean fáciles de entender.

La compañía integra funcionalidades como inversión desde 10 euros, servicios financieros como IBAN europeo y herramientas que permiten operar con criptoactivos de forma sencilla, todo ello bajo un enfoque centrado en la transparencia, el cumplimiento de la regulación y el acompañamiento del usuario. El objetivo, aseguran, es que el usuario entienda lo que está haciendo y se sienta cómodo en cada paso del proceso. En este sentido, el principal obstáculo para los nuevos inversores no sueler ser el acceso, sino la confianza.

Iniciarse en los criptoactivos

El crecimiento del mercado ha dado paso a un nuevo perfil de usuario, formado por personas interesadas en el mundo cripto, con una mentalidad digital, pero sin experiencia previa ni conocimientos especializados en inversión. “Se trata de usuarios curiosos, que quieren explorar nuevas formas de inversión, pero que se enfrenten a un entorno que perciben como difícil de interpretar, con exceso de información y múltiples decisiones que dificultan dar el primer paso”, explican desde Venga.

Este cambio de perfil marca una nueva etapa en el sector, en la que la adopción ya no depende únicamente de expertos, sino de la capacidad de las plataformas para adaptarse a un público más amplio. Una vez el usuario se registrar y conecta la cuenta con su banco, puede comprar, vender, cambiar o ganar recompensar desde una sola interfaz, y siempre con la posibilidad de consultar el importe total, la tarifa y la comisión antes de pulsar el botón de confirmar. Luego se pueden retirar los euros al propio banco o bien conservar las criptomonedas en la ‘app’.

Acompañar al usuario

Además de las dificultades técnicas, otro obstáculo que encuentran los inversores primerizos es psicológica. El exceso de información, la dificultad para entender el funcionamiento del mercado y el miedo a cometer errores generan una carga mental elevada, que actúa como barrera a la entrada incluso para aquellos interesados en invertir. “En este contexto, simplificar no es solo hacer la tecnología más accesible, sino reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones, acompañando al usuario en todo el proceso”, detallan desde Venga.

Por eso, su plataforma está diseñada para reducir la fricción y la carga mental del usuario, ofreciendo una experiencia clara, intuitiva y guiada. El objetivo de Venga es posicionarse como una aplicación que apuesta por una cripto más simple, accesible y comprensible, alineada con las necesidades de una nueva generación de inversores.