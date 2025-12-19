Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BBVA, reconocida como Mejor Banca Privada de España por la revista ‘Global Finance’

La 10ª edición de los World‘s Best Private Banks valora el modelo de la entidad, diseñado para responder a los objetivos de cada cliente

Sede central de BBVA en Barcelona.

Sede central de BBVA en Barcelona.

B. C.

La revista 'Global Finance' ha distinguido a la Banca Privada de BBVA como la Mejor Banca Privada de España en la 10ª edición de sus premios World‘s Best Private Banks 2026, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar en Londres el 10 de febrero. Este reconocimiento pone en valor la solidez y evolución del modelo de la entidad, que acompaña a más de 175.000 clientes de altos patrimonios y que gestiona más de 155.000 millones de euros en España.

Los premios de 'Global Finance', referentes en el sector financiero internacional, premian a aquellas entidades capaces de anticipar las necesidades de los clientes de patrimonio elevado, aportando soluciones sofisticadas, innovación constante y una estrategia a largo plazo. El jurado ha tenido en cuenta la propuesta de valor especializada de BBVA Banca Privada, diseñada para responder a los objetivos financieros de cada cliente, la experiencia acumulada, el respaldo de un grupo financiero global, la innovación en productos y servicios y las capacidades digitales que facilitan la toma de decisiones.

La entidad ha construido un modelo basado en la relación entre el cliente y su banquero privado, apoyado en herramientas tecnológicas avanzadas que permiten una gestión más ágil, un servicio más accesible y una experiencia más cercana.

Confianza de los clientes

“Este premio supone un estímulo adicional para seguir trabajando en una oferta que evoluciona al ritmo de los clientes. Reconocimientos como este llegan tras años de escucha activa, desarrollo de soluciones especializadas y un compromiso constante con la innovación. Pero, sobre todo, son un recordatorio de la confianza que depositan cada día los clientes en nosotros”, ha señalado el director de Banca Privada de BBVA en España, Fernando Ruíz.

La Banca Privada de BBVA en España cuenta actualmente con un equipo de 729 profesionales especializados distribuidos en más de 218 puntos de venta en todo el territorio nacional, lo que permite combinar un acompañamiento presencial con soluciones digitales de última generación.

“BBVA seguirá impulsando su modelo de servicio para acompañar a las familias y patrimonios en sus proyectos, ayudándoles a planificar con rigor, invertir con seguridad y tomar decisiones informadas que impulsen su futuro financiero. Es un trabajo que nace de la cercanía y del entendimiento de las metas de cada cliente, y que se sostiene gracias a la dedicación de los profesionales que forman parte de la Banca Privada del banco”, ha enfatizado Ruíz.

