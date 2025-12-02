La entidad asegura que esta estrategia responde al objetivo de acompañar a este segmento en sus primeras decisiones financieras y ofrecer una experiencia más ágil y personalizada, y es que BBVA dispone de una oferta para jóvenes adaptada a sus necesidades y con una aplicación en la que han incorporado nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destaca el asistente virtual renovado, Blue, y un nuevo ‘coach’ financiero, que analiza ingresos, gastos y hábitos del usuario.

Según datos del banco, las altas digitales entre clientes jóvenes aumentaron un 46,3% hasta septiembre, y el 60% de las contrataciones en este colectivo se realizaron a través de canales digitales. BBVA atribuye este crecimiento a la ampliación de servicios destinados a cubrir necesidades habituales de los menores de 30 años. Todos los clientes de este grupo pueden acceder a BBVA crece entre los jóvenes con una oferta sin costes, ahorro bonificado y nuevas herramientas digitales Tecnología.

una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste y la posibilidad de abrir segundas cuentas para gestionar gastos individuales o compartidos. Además, al viajar al extranjero, las tarjetas incluyen el 'Pack Viajes Estándar' sin coste adicional, que permite operar sin comisiones fuera de España y realizar hasta tres retiradas mensuales de efectivo en cajeros. La entidad también ha reforzado su oferta de inversión con fondos adaptados a distintos perfiles, que incorporan formación y una bonificación de hasta 300 euros brutos en caso de rentabilidad negativa durante el primer año.

En cuanto al ahorro, la aplicación de BBVA permite crear apartados personalizados y bonifica con hasta un 6% a los clientes que separen periódicamente parte de sus ingresos, hasta un máximo de 20 euros al mes durante tres meses. En materia de vivienda, BBVA facilita el acceso a los jóvenes con hipotecas que financian hasta el 95% del valor del inmueble, sin comisión de apertura ni gastos de notaría, gestoría o registro. Actualmente, más de un tercio de las hipotecas firmadas en la entidad corresponden a menores de 35 años. El banco participa también en el programa de ‘avales ICO para jóvenes y familias’.