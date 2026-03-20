La primera agencia en organizar viajes a Estados Unidos a medida
Estados Unidos es un país variadísimo y que ofrece miles de alicientes, ideal para los amantes de las ciudades icónicas y la naturaleza más espectacular. Y es un lugar absolutamente seguro para el turista.
La agencia USA a tu medida organiza viajes en rutas hechas a medida y desde el profundo conocimiento que le ofrece su experiencia y especialización.
Estados Unidos es un país de dimensiones continentales, con una diversidad cultural, paisajística y experiencial difícil de igualar en el mundo. Desde ciudades icónicas como Nueva York o Los Ángeles, hasta maravillas naturales como el Gran Cañón o parques nacionales como Yosemite, el país ofrece experiencias para todo tipo de viajeros. Es un lugar ideal para los amantes tanto de la arquitectura contemporánea y la cultura del siglo XX, que ha influenciado a todo el mundo, como de la naturaleza, con decenas de parques nacionales preparados para todo tipo de público. La espectacularidad y gran variedad de lugares protegidos hace de este país uno de los mejores del mundo para disfrutar de entornos naturales.
Asimismo, cabe resaltar que Estados Unidos es un país seguro para el turismo, está perfectamente preparado para recibir visitantes internacionales y las infraestructuras facilitan enormemente el viaje. “Es un destino tanto para viajes en coche como para grandes rutas combinadas”, explica Francisco Blanco, socio de la agencia USA a tu medida. “Viajar por Estados Unidos es cómodo, intuitivo y accesible. La organización es sencilla y la experiencia resulta fluida incluso para quienes viajan por primera vez al país”, apunta Blanco.
Especialistas en Estados Unidos
USA a tu medida es una agencia especializada exclusivamente en viajes a Estados Unidos. Sus valores diferenciales son el profundo conocimiento del destino y el diseño de itinerarios completamente personalizados. Es decir, USA a tu medida no oferta viajes estándar ni paquetes cerrados.
“Cada itinerario”, explica Francisco Blanco, “está diseñado desde cero en función de los intereses del viajero, el ritmo de viaje, el tipo de experiencia que busca (naturaleza, ciudades, parques temáticos, cultura, música, gastronomía, rutas en coche, etc.) y el tipo de alojamiento y servicios deseados”. No se puede vender un destino como el cliente merece si no se conoce. Y en USA a tu medida tienen un conocimiento profundo del país. Son especialistas, no generalistas, y diseñan experiencias a medida de las inquietudes y necesidades de los clientes, siempre desde el enorme conocimiento que les da el ser auténticos expertos en un país tan complejo, impresionante, variado y, por qué no, con muchas facetas desconocidas por parte del público español.
La hospitalidad americana
Todo el mundo ha visto la espectacularidad de muchos de los parques y el encanto de las ciudades del país, lo que no mucha gente conoce es que hay algo intangible en Estados Unidos, uno de sus grandes valores: la hospitalidad de sus habitantes. “Uno de los aspectos que más sorprende positivamente a nuestros clientes es la cercanía y amabilidad de sus habitantes. El trato suele ser abierto, colaborativo, respetuoso y orientado a ayudar al visitante. La cultura del servicio está muy desarrollada, lo que hace que el viajero se sienta bien atendido y bienvenido”, explica Francisco Blanco. Y no solo se trata del servicio de los profesionales; el estadounidense, por regla general, es alguien muy abierto, inquieto, que da la bienvenida a su país a los turistas y que pregunta y se interesa por ellos. No es de extrañar que se alegren e incluso se sorprendan cuando les decimos nuestra procedencia, e incluso afirmen la belleza de nuestra tierra incluso sin haberla pisado: tal es el entusiasmo con lo que muchos norteamericanos reciben a los visitantes europeos.
EEUU, un país seguro
En el contexto actual, donde algunos medios de comunicación hablan de expulsiones de inmigrantes ilegales, es importante diferenciar claramente esa situación del turismo regular. Como turistas, no existe ningún problema para viajar con documentación en regla y los viajeros internacionales son bien recibidos. Hay que tener en cuenta que el turismo sigue siendo una actividad clave para la economía del país, y los visitantes disfrutan de su estancia con total normalidad. “Millones de turistas visitan cada año Estados Unidos sin incidentes y con experiencias plenamente satisfactorias”, concluye Francisco Blanco.
ESPECIALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
La filosofía de USA a tu medida es clara: cada viajero es único y su viaje también debe serlo. “Conocemos el destino en profundidad y sabemos adaptar cada propuesta al momento vital de cada cliente”, explica Francisco Blanco. La agencia acompaña y asesora antes, durante y después del viaje, ofreciendo seguridad, conocimiento y tranquilidad. La especialización de USA a tu medida permite diseñar rutas optimizadas y coherentes, recomendar zonas según perfil del cliente, combinar grandes ciudades con naturaleza y ofrecer experiencias auténticas más allá de los circuitos tradicionales “Nuestro objetivo”, concluye Blanco, “es que cada cliente viva su viaje soñado por Estados Unidos, diseñado exclusivamente para él”
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