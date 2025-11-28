Nueva York no se visita, se vive
En una ciudad que acoge un mosaico de identidades infinitas, Moxy se empapa de la esencia de cada barrio y la refleja en sus hoteles, con un aire desenfadado que convierte cada estancia en una experiencia divertida
Hay ciudades que se visitan y ciudades que se viven. Nueva York pertenece a la segunda categoría. La Gran Manzana es frenética, pero también fascinante, y ofrece posibilidades infinitas: perderse en el MoMA, admirar el ‘skyline’ desde las alturas del Empire State, o dejarse sorprender por el arte de Broadway. La ciudad es un estímulo constante, un torbellino de historia y luces, pero también un mosaico de identidades: apenas unos pasos separan el ritmo sofisticado de Midtown de la rebeldía del East Village, la multiculturalidad de Queens o los rascacielos que se elevan orgullosos junto al renovado Hudson River Park. Todo está en Nueva York, todo parece empezar en ella.
Existe una cadena hotelera que encarna a la perfección la realidad hiperactiva neoyorquina, Moxy, la marca joven y urbana del grupo Marriott, que ofrece una nueva manera de hospedarse, más desenfadada, flexible y conectada con el barrio. Vayas donde vayas, siempre habrá uno cerca de tí.
Barrio a barrio
Moxy Times Square se levanta en pleno Midtown y es la opción ideal para quienes visitan por primera vez a la ciudad, con todos los imprescindibles turísticos a solo unos pasos.
Moxy Lower East Side es perfecto para quienes disfrutan de la música, la gastronomía más atrevida y una vida nocturna que nunca baja el ritmo.
Al cruzar el río, Moxy Williamsburg ofrece el carácter creativo típico de Brooklyn, el distrito del arte, el diseño y las nuevas ideas.
Moxy Chelsea destaca por su espíritu sofisticado. Su ‘rooftop’ con vistas a Manhattan es una invitación a enamorarse de la ciudad desde las alturas, de día y de noche.
Y si lo que buscas es juventud y un espíritu más alternativo, Moxy East Village te conecta con uno de los barrios más genuinos de Manhattan, donde las tendencias nacen a pie de calle.
En todos sus hoteles encontrarás habitaciones confortables, ‘lobbies’ sociales pensados para conectar con otros huéspedes, espacios de ‘coworking’, bares animados y una estética desenfadada con un punto gamberro y fotogénico que convierte cada estancia en una experiencia divertida y llena de personalidad.
Con origen mediterráneo
Desde 2024, Moxy Barcelona ofrece una experiencia afín a la neoyorquina en un enclave estratégico junto a la estación de Sants. Con 414 habitaciones luminosas, ‘rooftop’ panorámico, piscina, gimnasio 24/7 y un diseño que combina guiños al urbanismo barcelonés, se ha consolidado como un hotel que celebra la conexión social y la diversión desde el primer brindis en la barra del check-in. Todo ello hace de este el establecimiento ideal para quienes viajarán antes o después a la ciudad que nunca duerme.
Porque Nueva York siempre invita a volver. Su energía cambia con cada visita y convierte cualquier paseo en un descubrimiento inesperado, incluso para quien ya la cree conocida. Ya sea desde uno de los Moxy neoyorquinos o desde su reflejo mediterráneo en Barcelona, el viaje continúa, recordando que esta metrópoli, única en el mundo, nunca deja de reinventarse ni de sorprender.
Vuela sin escalas: Nueva York más cerca que nunca
LEVEL se ha consolidado como la conexión aérea más directa entre Barcelona y Nueva York. Desde su base en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, la aerolínea de largo radio del grupo IAG nació con una misión muy sencilla: hacer que los grandes viajes sean más accesibles y que cruzar el Atlántico deje de ser un lujo para convertirse en una experiencia más flexible, cómoda y al alcance de más viajeros.
Su ruta a la gran ciudad estadounidense es hoy una de las más populares y representativas de la compañía. Cómoda no solo por la conveniencia de un vuelo sin escalas, también porque la experiencia puede completarse gracias a “Fly Your Way”, un concepto que permite a cada pasajero configurar su propio viaje, pudiendo elegir el menú de comidas y reservar productos de confort extra antes de volar. A esto se suman los más de 400 contenidos que incorpora el sistema de entretenimiento de la aeronave, así como wifi gratuito para mensajería. Y para quienes buscan un confort mayor, la cabina Premium Economy ofrece más espacio, mayor reclinación y una experiencia de vuelo más privada y tranquila.
LEVEL logra que viajar a Nueva York sea tan directo como intuitivo: subir al avión, elegir la experiencia a medida y aterrizar en una de las metrópolis más influyentes del mundo.
