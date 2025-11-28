Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nueva York no se visita, se vive

En una ciudad que acoge un mosaico de identidades infinitas, Moxy se empapa de la esencia de cada barrio y la refleja en sus hoteles, con un aire desenfadado que convierte cada estancia en una experiencia divertida

Moxy Lower East Side.

Moxy Lower East Side. / Michael Kleinberg

Hay ciudades que se visitan y ciudades que se viven. Nueva York pertenece a la segunda categoría. La Gran Manzana es frenética, pero también fascinante, y ofrece posibilidades infinitas: perderse en el MoMA, admirar el ‘skyline’ desde las alturas del Empire State, o dejarse sorprender por el arte de Broadway. La ciudad es un estímulo constante, un torbellino de historia y luces, pero también un mosaico de identidades: apenas unos pasos separan el ritmo sofisticado de Midtown de la rebeldía del East Village, la multiculturalidad de Queens o los rascacielos que se elevan orgullosos junto al renovado Hudson River Park. Todo está en Nueva York, todo parece empezar en ella.

Existe una cadena hotelera que encarna a la perfección la realidad hiperactiva neoyorquina, Moxy, la marca joven y urbana del grupo Marriott, que ofrece una nueva manera de hospedarse, más desenfadada, flexible y conectada con el barrio. Vayas donde vayas, siempre habrá uno cerca de tí.

Barrio a barrio

Moxy Times Square se levanta en pleno Midtown y es la opción ideal para quienes visitan por primera vez a la ciudad, con todos los imprescindibles turísticos a solo unos pasos.

Moxy Lower East Side es perfecto para quienes disfrutan de la música, la gastronomía más atrevida y una vida nocturna que nunca baja el ritmo.

Al cruzar el río, Moxy Williamsburg ofrece el carácter creativo típico de Brooklyn, el distrito del arte, el diseño y las nuevas ideas.

Moxy Chelsea destaca por su espíritu sofisticado. Su ‘rooftop’ con vistas a Manhattan es una invitación a enamorarse de la ciudad desde las alturas, de día y de noche.

Y si lo que buscas es juventud y un espíritu más alternativo, Moxy East Village te conecta con uno de los barrios más genuinos de Manhattan, donde las tendencias nacen a pie de calle.

En todos sus hoteles encontrarás habitaciones confortables, ‘lobbies’ sociales pensados para conectar con otros huéspedes, espacios de ‘coworking’, bares animados y una estética desenfadada con un punto gamberro y fotogénico que convierte cada estancia en una experiencia divertida y llena de personalidad.

Moxy Chelsea.

Moxy Chelsea. / David Cowan

Con origen mediterráneo

Desde 2024, Moxy Barcelona ofrece una experiencia afín a la neoyorquina en un enclave estratégico junto a la estación de Sants. Con 414 habitaciones luminosas, ‘rooftop’ panorámico, piscina, gimnasio 24/7 y un diseño que combina guiños al urbanismo barcelonés, se ha consolidado como un hotel que celebra la conexión social y la diversión desde el primer brindis en la barra del check-in. Todo ello hace de este el establecimiento ideal para quienes viajarán antes o después a la ciudad que nunca duerme.

Porque Nueva York siempre invita a volver. Su energía cambia con cada visita y convierte cualquier paseo en un descubrimiento inesperado, incluso para quien ya la cree conocida. Ya sea desde uno de los Moxy neoyorquinos o desde su reflejo mediterráneo en Barcelona, el viaje continúa, recordando que esta metrópoli, única en el mundo, nunca deja de reinventarse ni de sorprender.

Vuela sin escalas: Nueva York más cerca que nunca

LEVEL se ha consolidado como la conexión aérea más directa entre Barcelona y Nueva York. Desde su base en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, la aerolínea de largo radio del grupo IAG nació con una misión muy sencilla: hacer que los grandes viajes sean más accesibles y que cruzar el Atlántico deje de ser un lujo para convertirse en una experiencia más flexible, cómoda y al alcance de más viajeros.

Su ruta a la gran ciudad estadounidense es hoy una de las más populares y representativas de la compañía. Cómoda no solo por la conveniencia de un vuelo sin escalas, también porque la experiencia puede completarse gracias a “Fly Your Way”, un concepto que permite a cada pasajero configurar su propio viaje, pudiendo elegir el menú de comidas y reservar productos de confort extra antes de volar. A esto se suman los más de 400 contenidos que incorpora el sistema de entretenimiento de la aeronave, así como wifi gratuito para mensajería. Y para quienes buscan un confort mayor, la cabina Premium Economy ofrece más espacio, mayor reclinación y una experiencia de vuelo más privada y tranquila.

LEVEL logra que viajar a Nueva York sea tan directo como intuitivo: subir al avión, elegir la experiencia a medida y aterrizar en una de las metrópolis más influyentes del mundo.

