Tebas declara en el Congreso que la Superliga y la piratería son los grandes retos del fútbol profesional

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este martes en el Congreso que los dos retos más importantes que afronta el fútbol profesional y el deporte en general son la amenaza de competiciones como la Superliga, "elitista y oligarca", y la piratería.

"El fútbol en España es un 1,4 % del PIB. En Europa hay más de 40 ligas profesionales, más de 75.140 trabajadores, más de 68.000 jugadores y unos ingresos audiovisuales de 20.000 millones que se reparten, y, todo esto, está en riesgo. Si se implantase la Superliga en España ingresaríamos 1.160 millones de euros menos, un 32 %", afirmó.

Sin transparencia

Tebas cuestionó también la falta de transparencia de la Superliga, un "proyecto que lidera el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a nivel europeo" y que en tres años ha presentado tres sistemas diferentes de competición, desde abril 2021 hasta el último llamado "Unify", lo que consideró que "demuestra lo poco serio que es".

La diputada de Sumar Águeda Micó y el presidente de LALIGA, Javier Tebas Medrano, comparecen en Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el Congreso de los Diputados, a 13 de mayo de 2025, en Madrid (España). Según Tebas, el fin de su comparecencia es trasladar su visión sobre el futuro de la industria del fútbol, ante los desafíos y retos que enfrenta en la actualidad. / Gabriel Luengas / Europa Press

En su opinión, la posible convivencia de una competición como la Superliga con la liga nacional haría que esta pierda competitividad. "Siempre tiene que haber clubes grandes, pero cuidado, porque estás haciendo menos competitiva tu competición", dijo.

"A mi no me preocupa tanto que ganen siempre el Real Madrid o el Barcelona y a veces el Atlético, si no que ganen por menos de 90 puntos, porque si es así es que ha sido una liga muy competitiva. Lo importante es que haya incertidumbre y no que gane por 100 puntos como ganó el City en su momento o el Real Madrid de Mourinho", añadió.

Desafíos de la industria

Tebas, que compareció para expresar su visión sobre la industria del fútbol y sus desafíos, recordó que la sentencia del TJUE sobre la Superliga "no avaló" este proyecto, ni "condenó el monopolio de la UEFA y de la FIFA", sino que, al tener ese monopolio, debe tener "unos reglamentos claros y transparentes".

"26 estados de 27 de la UE, menos España, aprobaron una resolución que habla de cómo debe ser el modelo europeo del deporte. No hay una liga europea que apoye este formato. La ACB ingresa en derechos audiovisuales lo mismo que en 2003, eso nos dice todo, se ha quedado estancado. En el fútbol ingresamos cinco veces más. No es verdad que los jóvenes no vean fútbol, lo que pasa es que lo dice un señor y parece palabra de Dios", destacó.