Los mejores restaurantes cerca de la Fira de Montjuïc

Los pabellones de la Fira de Montjuïc siempre acogen alguna feria, siempre hay movimiento. Una semana será la Barcelona Wine Week y otra, el Salón del Automóvil; un mes albergará el B-Travel y otro, la Barcelona Bridal Week. Y si no hay citas de este tipo, siempre hay gente paseando por el vecino Montjuïc. Un no parar, vaya. Pero en algún momento hay que parar a comer, así que aquí proponemos una lista de buenos restaurantes cerca de la Fira de Montjuïc. Los hay de todo tipo y condición. Así que te toca escoger. ¿A cuál vas a ir?

Petit Montjuïc

La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.

'Foie' sobre judías de Santa Pau en escabeche del restaurante Quirat. /

Quirat

El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Con menús repletos de creaciones minimalistas y cuidadas que el chef elabora con productos de temporada y de proximidad. Aquí tienes algunos de los platos que probamos en Quirat. Avenida de Rius i Taulet, 1.

En el restaurante Espai Kru, Ever Cubilla nos enseña a preparar un salmonete al café de París. /

Rías Kru

Rías Kru nace de la unión de Rías de Galicia, el restaurante que fundaron los padres de los hermanos Juan Carlos, Pedro y Borja Iglesias en 1986, con Espai Kru, el espacio con impronta japo-peruana al que pusieron piso en el 2012. Ahora el cliente tiene la comodidad de poder pedir platos de ambos, de darle a la centolla y al 'nigiri', al marisco crudo y al cocinado. Aquí tienes más información de Rías Kru. Lleida, 7.

El plato de cochinita pibil. / Jordi Cotrina

Come

Paco Méndez, en compañía de Erinna Marciano, vuelve a poner sobre la mesa la alta cocina mexicana en este local. "Voy a por todo", dice el cocinero. Y ese todo es, por ejemplo, las tortilla de maíz en todas sus formas: la tostada de tartar de wagyu y la de guiso de erizos y salsa de aguacate (la cabeza me ha explotado) y el taco de carrillera con tuétano. Pero hay más, mucho más, y aquí te descubrimos lo que se come en Come. Avenida Mistral, 54.

La caballa con vinagre y jugo de piparras. / Jordi Cotrina

Teatro

Ostenta el título de mejor restaurante abierto en Barcelona en 2022, galardón otorgado por los lectores de EL PERIÓDICO. Ubicado en Paral·lel, ocupa el local de lo que fue Tickets. Y no es Tickets pero es Tickets, el Tickets del comienzo, el Tickets de los molletes de papada y trufa, de la simbólica aceituna, la 'pizzeta' de pasta brick, el profiterol de hibiscus relleno de crema ahumada, el corte de parmesano, el milhojas de alga 'nori' y atún o la 'airbaguette' de panceta ibérica. Permanece el alma pero han subido los guisos al escenario, como esos garbanzos con tripa y una vinagreta o salpicón con pimiento rojo y verde. Pau Arenós te cuenta aquí todo sobre Teatro. Paral·lel, 164.

El canapé del pollo a l'ast con la piel crujiente. / Manu Mitru

Enigma

Albert Adrià ha reabierto Enigma con una carta de alta cocina con pizzas, pasta, flan y pollo a l’ast de otra manera. Del ayer, Enigma conserva en los platos la expresión máxima de la cocina tecnoemocional y la decoración y la arquitectura, aunque es distinto en cuanto a usos: a mediodía es restaurante (con cócteles) y en el servicio de tarde-noche es coctelería (con bocados). No hay menú degustación, solo carta, pero sí existe la posibilidad de una "selección sorpresa". "Como hacíamos en Tickets", dice Xavi Alba, que fue director de aquel y responsable de la sala de este. Estos son los platos que se pueden probar en Enigma. Sepúlveda, 38.

Casa Xica

Casa Xica se resume en el recipiente que contiene palillos, cucharas, tenedores y cuchillos. Ese es el espíritu de la casa: la mezcla con sentido para que cada cual se acerque a los platos como prefiera. Casa Xica -está en la calle de la França Xica- también podría llamarse Casa China porque sus dueños y chefs, Rakel Blasco y Marc Santamaria, vivieron y regentaron restaurantes en el país del 'comunicapitalismo'. Así es Casa Xica. França Xica, 20.

Los garbanzos con carabineros de Bodega Amposta. / Asli Yarimoglu

Bodega Amposta

Barrio, compromiso, presencia: eso es lo que promueven los hermanos Barragán, Josep y Jordi, con la adquisición de la Bodega Amposta en la misma calle en la que crecieron y donde defienden, a cuchillo chacinero, la charcutería "clásica" y familiar en Barragán Moltó. "Reivindicamos el barrio: esto es la Font de la Guatlla. No existimos", dice Josep con una mezcla de ánimo y tristeza. Detrás de CaixaForum y a pocos metros de El Bulli Lab: tampoco está mal. Estos son los platos que merecen que exista Bodega Amposta. Amposta, 1.

Casa de tapas Cañota

Cañota es cañera. Pau Arenós hizo la misma coña al escribir sobre el bar Cañete. Sin escandalera, se ha erigido en una de las mejores taperías de Barcelona. Un lugar donde se puede alcanzar el 'nirtapa' a base de estos platillos que sirven en Cañota. Lleida, 7.

Xemei

En esta taberna veneciana ejecutan auténticos clásicos. Además, ir a este restaurante de Montjuïc es sentirse parte de una película italiana con gritos y palmadas en la espalda. Lo regentan los hermanos Colombo, Max y Stefano, son la versión 'all’italiana' del Correcaminos. Xemei. Paseo de la Exposició, 85.

Bomba de cocido de la Taberna Noroeste, nominada en Sants-Montjuïc. /

Taberna Noroeste

No se puede debutar mejor de lo que lo ha hecho la Taberna Noroeste, con algunos platos que se te clavan en la cabeza como los órganos en el cuerpo de Mr Potato. Abrir y dejar un recuerdo duradero es algo que pocos logran; llevar a la mesa bocados con personalidad, una tarea improbable en la Barcelona de los Mil Cebiches. Javier San Vicente y David López consiguen... Clica aquí para saber más sobre Taberna Noroeste. Radas, 67.

Los 'linguine' con langostinos y calamar del restaurante Algrano. / ELISENDA PONS

Algrano

Gabriele Milani ha trabajado en restaurantes mundiales y ha decidido que el primero de su propiedad esté especializado en tallarines y raviolis. "El currículo de Gabriele es abultado y pasa por Lasarte, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande, en el Hotel Monument; el primer Àbac, el parisino Le Taillevent o el londinense Galvin at Windows y a mí, tipos así, formados para lanzar sondas a Marte, que tengan los pies en la Tierra y se enfanguen con un menú de mediodía de 15,90 € me parece provechoso (para nosotros) y saludable (para él)". Así de bien habla Pau Arenós sobre Algrano. Tamarit, 104.

El 'nigiri' de anguila con fuagrás. / Joan Cortadellas

Bar Chiqui / Grado Sushi

Sobre la entrada, el cartel clásico: ‘Bar Chiqui, tapes, entrepans’. Y debajo, y en un lateral, un luminoso en mayúsculas: SUSHI. En realidad, debería decir Grado Sushi, que es el nombre completo. Pero ¿Bar Chiqui o Grado Sushi? Ambos porque se trata de uno de esos lugares que surgen con naturalidad empujados por la catástrofe. Y qué sirven en este local con doble personalidad. Para resumir: el primero vino a granel, latas y bocatas, y el segundo, una carta japonesa y un menú de mediodía. Y para concretar, aquí tienes la crónica de Bar Chiqui / Grado Sushi.

Los arroces de gamba roja son especialidad de Reversible. / EPC

Reversible

El restaurante del Indigo Barcelona Plaza España propone comenzar el día a lo grande y seguir la jornada a base de platillos elaborados con buen producto. Esta es la carta de Reversible.

Chorizo gallego con huevo y patatas fritas del restaurante Celler de l'Avi. / Alberto García Moyano

Celler de l'Avi

Este acogedor restaurante del barrio de la Font de la Guatlla, regentado por un personal cariñoso y competente, ofrece una propuesta variada. Aquí te explicamos todo sobre Celler de l'Avi.

