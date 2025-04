La noche del gran apagón en Barcelona: "El miedo lo llevas dentro"

"El miedo, el pánico, lo llevas dentro. Temes por si alguien te hace algo que no puedes ver ni puedes reaccionar. No estamos preparados para esta sensación de oscuridad total, me da la sensación que todo es un desastre, nadie nos cuenta nada", explicaba Cristina a las dos y media de la madrugada sentada en un banco de la estación de Sants, esperando si llega en algún momento el tren que la devolverá a Pamplona, su casa. La noche del apagón en Barcelona deja estampas inéditas, como los comerciantes haciendo noche en sus comercios ante la imposibilidad de cerrar las persianas, las familias enteras pernoctando en polideportivos habilitados, un grupo de vecinos ayudando a otros a entrar con escaleras por la ventana o los estudiantes de fiesta para tratar de combatir los temores del fin del mundo.

"Yo necesito ir a Calella, vivo allí, y no tengo forma de volver a casa. He empezado el día atascado en el túnel del Clot, ahora estoy en la estación de Sants preparándome para pasar la noche aquí y no nos dan agua ni comida, los que vamos en cercanías nos tenemos que joder. Esto es inhumano", se quejaba Dimas, un hombre gallego a las diez de la noche en los pórticos de la estación de Sants. Hasta bien entrada la madrugada, los responsables de Renfe sólo dejaban entrar en este refugio improvisado a quien tuviera billete de tren de Ave o larga distancia. "Aquí se ven ciudadanos de primera y de segunda", se quejaba Rafa, vecino de Vilanova y la Geltrú, que tampoco podía regresar.

Algunos vecinos, como Llorenç, trabajador de EL PERIÓDICO ya jubilado, se ofrecían a llevar hasta casa en coche a algunas de estas personas, o incluso les alojaban en sus propias casas. Gracias a Llorenç, por ejemplo, Dimas ha podido regresar a casa y evitarse dormir al raso. "En momentos como estos sale también lo mejor de nuestra sociedad", agradecía, con una sonrisa.

La guerra contra las persianas en El Ninot

A las once, cuando algunas calles eran intransitables debido a la oscuridad, Biel Duran se postraba en un taburete dentro de su parada, en el mercado del Ninot. Aunque el mercado ha cerrado a las doce, las paradas que se encuentran a pie de calle no podían bajar la persiana. "No hemos logrado cerrar, hemos pedido que venga la policía a vigilar pero no se pueden quedar toda la noche, así que no tengo otra que quedarme aquí", explica. No es el único, una decena de comerciantes están igual que él. "Es muy hevy que el mercado nos haya dejado a la estacada de esta forma, ni se han preocupado de como estamos", se quejan.

A pocos minutos de la medianoche, un vehículo de la Cruz Roja se detiene y dos personas de la entidad sacan una bombona de oxígeno y se adentran a una finca usando una linterna para ubicarse. "Es para mi padre, tiene la enfermedad de Huntington y no podía respirar", explica su hija a la puerta del edificio. Después de varias llamadas a emergencias ha conseguido que les atendieran. "El trato ha sido exquisito", agradece la mujer.

Turistas en la calle

En el barrio del Carmel, 14 personas esperan delante del número 127 de la calle de la gran vista. Son un grupo de turistas franceses, alemanes, belgas y chilenos, entre ellos un niño de cinco años y una mujer de 71, que no tienen forma de entrar en el apartamiento que han reservado a través de la aplicación 'Airbnb'. "Llevamos desde las cinco de la tarde intentando entrar, como no hay luz el código para entrar no funciona y el dueño nos pide que esperemos hasta que vuelva la luz", se queja Steve Agustín. Han pagado hasta 800 euros por una estancia de cuatro días. "Es increíble", dice Elisabet Sánchez, una vecina del barrio que, junto a su marido, trata de unir tres escaleras para que puedan entrar por la ventana, ayudándose de la linterna del móvil. "Si no lo conseguimos, los llevaremos al polideportivo de Can Dragó o les acogeré en mi casa", dice la mujer.

Pasada la medianoche, la mitad de Barcelona seguía prácticamente a oscuras. Desde el mirador de los búnquers del Carmel se oían vítores y hurras. Al fin, volvió la luz en la calle de la Gran Vista y los turistas pueden entrar en el apartamento.

"Hoy Barcelona esta muy distinta, no solo porque hay muchos lugares donde no hay luz, también hay muchos otros que se han dejado el interruptor encendido cuando han salido y ahora hay muchas tiendas iluminadas, estoy descubriendo muchos comercios que, de noche, no veo jamás", cuenta Jesús, barrendero, en su ruta habitual. Los escaparates y las oficinas encendidas van demostrando, a medida que pasan los minutos, que la ciudad va recuperando la electricidad.

Son la una y cuarto de la madrugada y Carlos aún está dentro de su estanco. "Si no conseguimos bajar la persiana me tendé que quedar aquí toda la noche. Han venido los bomberos, la policía... no hay tu tía", cuenta. Vuelve a intentarlo, y la persiana se mueve, pero se queda bloqueada a medio camino. "No sé qué decir, todavía tengo ansiedad", se disculpa el estanquero, que cree que la culpa de lo ocurrido es de Vladmir Putin, sin matices.

Estrellas fugaces y borracheras

Esta noche, también ha habido quien ha aprovechado para mirar el cielo. "Nunca había visto tan bien las estrellas desde Barcelona", dice Samir, dueño de un supermercado 24 horas, que ha agotado sus existencias de pan, agua y pilas a las dos de la madrugada. "Incluso he visto una estrella fugaz", dice el paquistaní. ¿Qué deseo ha pedido? "Que no vuelva otro apagón, mi familia en Hospitalet aún no tiene luz, están con una vela, esto es insufrible", sigue el hombre desde su establecimiento, ya iluminado y desde el que se puede pagar ya en tarjeta.

A las tres de la mañana, Alex Thibaudeau y cinco amigos más bailan y beben alcohol desde el parque de la Espanya Industrial, valiéndose de un altavoz portátil con pilas. A escasos metros, muchos de los viajeros de cercanías ya han logrado entrar en la estación Sants y esperan que se haga de día para tratar de volver a casa. En la pista de básquet del polideportivo municipal de la Espanya Industrial, pernoctan un centenar de personas sobre colchones de emergencia de la Cruz Roja, entre ellos varios menores.

Pero a Thibaudeau, canadiense de 18 años que lleva cuatro meses en Barcelona para aprender castellano, parece no importarle demasiado. "Hoy no tenemos discoteca, y por eso nos la hemos montado aquí", suelta entre vítores, saltos y chillidos. De repente, se sienta, se gira, y se morrea con otra chica en esta fiesta improvisada. "Esto que ha pasado hoy es muy fatal, es muy extraño. Si tiene que llegar el fin del mundo, mejor que nos pille bailando".