Catalunya recupera un 41% del sistema eléctrico y Barcelona se prepara por si debe alojar gente esta noche

Unas siete horas después del apagón Catalunya ha recuperado el 41% del suministro eléctrico y la previsión es que el servicio siga restableciéndose en las próximas horas. De esta forma, las líneas 1, 5, 9 y 11 del metro de Barcelona vuelven a operar parcialmente, aunque el Govern ha anunciado que se reforzará el servicio de autobús, tanto diurnos como nocturnos, "el tiempo que sea necesario" para garantizar la movilidad de los usuarios, tal y como ha explicado la consellera d'Interior Núria Parlon.

Sin embargo, no funcionan los trenes de los Ferrocarriles ni Rodalies, aunque la previsión es que lo hagan este martes. Por eso, Barcelona se prepara por si debe realojar a ciudadanos que no puedan volver a sus residencias esta noche, ya que viven fuera de la ciudad. El Ayuntamiento habilitará espacios para que se puedan quedar.

Los bomberos de la Generalitat han realizado 480 servicios en toda Catalunya por el apagón. Por el momento no se han registrado incidentes de orden público, según fuentes policiales. La consellera ha remarcado que los servicios sanitarios funcionan correctamente y ha instado a evitar desplazamientos innecesarios, además de controlar la batería del teléfono móvil y no llamar a emergencias a no ser que sea una situación de extrema necesidad. El 112 funciona con normalidad.

También la ciudad de Barcelona recupera la normalidad energética. El alcalde, Jaume Collboni, ha remarcado que por el momento se ha recuperado un tercio de la electricidad y esta noche no habrá luz por la calle para economizar el suministro de energia. Patrullas de la Guardia Urbana irán con vehículos policiales con avisos luminosos y las sirenas encendidas para garantizar la seguridad

El Consistorio habilitará tres polideportivos para que las personas que no puedan volver a sus casas puedan pernoctar. Son Can Ricart, en el Raval, en la Estación del Norte, cerca de Arc de Triomf, y el de Can Dragó, cerca de la estación de Fabra i Puig.