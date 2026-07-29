La esencia del Ebro desde dentro

Recorrer el río Ebro a bordo de un llaüt mientras se contempla el paisaje, se observa la fauna del bosque de ribera o se disfruta de un vermut con productos de proximidad es una de las propuestas que ha convertido a Ascó en un destino turístico cada vez más atractivo y con un elemento claramente diferenciador. Este municipio de la Ribera del Ebro ha sabido poner en valor su entorno natural y su patrimonio con una oferta que gira en torno al río.

El gran protagonista es Lo Roget, un llaüt con capacidad para cincuenta pasajeros y una estética inspirada en las embarcaciones que, hasta hace unas décadas, navegaban por el Ebro transportando carbón, naranjas y otras mercancías. La navegación se convierte en el hilo conductor de la experiencia, permitiendo descubrir la historia de la navegación fluvial en el Ebro, trasladando a los visitantes a una época en la que los llaüts y los llaüters formaban parte inseparable del paisaje y de la vida cotidiana del río.

La navegación llega hasta el Pas de l’Ase, el desfiladero más estrecho del Ebro en su recorrido por Catalunya. El trayecto, que se realiza a una velocidad aproximada de quince kilómetros por hora, ofrece una perspectiva privilegiada del paisaje y del rico ecosistema que rodea el río. Con un poco de suerte, durante el recorrido es posible avistar águilas perdiceras, aviones roqueros, buitres o incluso cabras montesas.

Los pasajeros disfrutan de impresionantes paisajes fluviales / Ajuntament d'Ascó

Entre las actividades más demandadas destaca el descubrimiento de la naturaleza. A lo largo del recorrido se explican las características de la flora y la fauna de este espacio natural, mientras los participantes disponen de prismáticos para observar con detalle las diferentes especies. La experiencia se completa con una degustación de la cerveza artesana Lutra, elaborada en la Reserva Natural de Sebes.

Otra de las propuestas que despierta un mayor interés, especialmente entre el público joven, es la navegación con vermut a bordo. Durante el recorrido, los pasajeros pueden degustar una selección de productos de proximidad servidos en bandejas individuales mientras disfrutan de la tranquilidad del río.

La oferta también incluye una excursión combinada que comienza navegando con Lo Roget hasta el embarcadero de Vinebre. Desde allí, la ruta continúa a pie hasta la laguna de Ascó, un espacio natural formado sobre una antigua playa de cantos rodados separada del cauce principal del río. Actualmente, este enclave conserva un valioso bosque de ribera con chopos, álamos y sauces. Durante la visita, técnicos especializados muestran cómo se realiza el anillamiento científico de aves y explican las características y los cantos de las especies que habitan este entorno. La actividad se completa con un taller de construcción de cajas nido y otro dedicado a descubrir las especies que viven en las aguas del Ebro.

Patrimonio medieval y memoria histórica

La visita a Ascó no termina en el río. El municipio conserva un casco antiguo de gran valor patrimonial, incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya. Sus calles empedradas y las tradicionales casas de piedra invitan a pasear hasta llegar al castillo, una fortaleza de origen medieval que domina el curso del Ebro y desde donde se disfruta de una magnífica panorámica del territorio. Este conjunto monumental se encuentra actualmente en proceso de recuperación gracias a los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo.

Paralelamente, el municipio también impulsa la recuperación y documentación de diversos espacios relacionados con la Batalla del Ebro. Entre ellos destaca el paso de la barca, el punto desde el que las tropas republicanas cruzaron el río en 1938, contribuyendo a preservar la memoria de uno de los episodios más significativos de la Guerra Civil.

Lo Roget / Ajuntament d'Ascó

Las diferentes modalidades de las salidas

Visita guiada al casco antiguo antes de navegar . Antes del paseo por el Ebro, adéntrate en las encantadoras calles de nuestro casco antiguo, estrechas y sinuosas, que serpentean formando un atractivo trazado en zigzag. Aquí podrás revivir el legado morisco que impregna cada rincón y convierte este lugar en un espacio realmente mágico. El recinto amurallado, con sus singularidades, los porches y las antiguas bóvedas, así como los silos —antiguos graneros de época musulmana—, hablan de un pasado rico y fascinante. Durante el recorrido no puedes perderte los Sequerets, el pozo de nieve, una auténtica joya construida en piedra labrada que evoca una época de duros hábitos, pero también de gran sabiduría popular. En la calle de la Mola disfrutarás de una de las vistas más espectaculares sobre el río Ebro, las islas y los pueblos vecinos. La iglesia, con sus tres estilos arquitectónicos bien diferenciados, y Cal Cavaller, la casa solariega de la familia Salvador, son algunas de las joyas de este conjunto patrimonial.

. Antes del paseo por el Ebro, adéntrate en las encantadoras calles de nuestro casco antiguo, estrechas y sinuosas, que serpentean formando un atractivo trazado en zigzag. Aquí podrás revivir el legado morisco que impregna cada rincón y convierte este lugar en un espacio realmente mágico. El recinto amurallado, con sus singularidades, los porches y las antiguas bóvedas, así como los silos —antiguos graneros de época musulmana—, hablan de un pasado rico y fascinante. Durante el recorrido no puedes perderte los Sequerets, el pozo de nieve, una auténtica joya construida en piedra labrada que evoca una época de duros hábitos, pero también de gran sabiduría popular. En la calle de la Mola disfrutarás de una de las vistas más espectaculares sobre el río Ebro, las islas y los pueblos vecinos. La iglesia, con sus tres estilos arquitectónicos bien diferenciados, y Cal Cavaller, la casa solariega de la familia Salvador, son algunas de las joyas de este conjunto patrimonial. Descubrimiento de la naturaleza . Esta salida llega hasta uno de los parajes fluviales más impresionantes de la Ribera d’Ebre: el Pas de l’Ase. En este pequeño desfiladero, el río se abre paso entre las montañas creando paisajes vírgenes de gran belleza natural. Acompañados por técnicos especializados, descubriremos la geología y la morfología del río, así como su vegetación y fauna. Los visitantes dispondrán de prismáticos y guías visuales para identificar las diferentes especies que habitan este tramo del Ebro.

. Esta salida llega hasta uno de los parajes fluviales más impresionantes de la Ribera d’Ebre: el Pas de l’Ase. En este pequeño desfiladero, el río se abre paso entre las montañas creando paisajes vírgenes de gran belleza natural. Acompañados por técnicos especializados, descubriremos la geología y la morfología del río, así como su vegetación y fauna. Los visitantes dispondrán de prismáticos y guías visuales para identificar las diferentes especies que habitan este tramo del Ebro. Vermut a bordo . Disfruta del paisaje mientras degustas un delicioso vermut Km 0 a bordo de nuestro llaüt, Lo Roget. La propuesta incluye vermut, patatas fritas, aceitunas y embutido casero.

. Disfruta del paisaje mientras degustas un delicioso vermut Km 0 a bordo de nuestro llaüt, Lo Roget. La propuesta incluye vermut, patatas fritas, aceitunas y embutido casero. Degustación de dulces y moscatel. Durante el recorrido podrás degustar una selección de dulces tradicionales y moscatel procedentes de hornos y bodegas locales, todos ellos productos de proximidad (Km 0).

Puedes consultar toda la información en www.ascoturisme.cat