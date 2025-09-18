El PP catalán se desmarca de Albiol y mantiene que es contrario al Pacte Nacional per la Llengua

La moción aprobada por el ayuntamiento de Badalona, presentada por el PP, sobre el "apoyo al Pacte Nacional per la Llengua impulsado por el Govern" ha generado polémica en el seno del partido, que rechazó desde el primer momento esta iniciativa cuando se presentó en el Parlament. El mismo alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, publicó en sus redes sociales el contenido de la moción que su grupo municipal, con mayoría en el pleno, impulsó y aprobó el lunes. Poco después, la dirección del PPC dio un toque al PP de Badalona al considerar que había un "error" en el redactado, según explican fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO, que aseguran haber detectado esto a posteriori, tras la votación.

El error, que este jueves, tras estallar la polémica, Albiol también ha reconocido públicamente, se encuentra en el primer punto del redactado, precisamente en el que se explicita el "apoyo" del Ayuntamiento al pacto. Así lo ha aclarado el alcalde en redes sociales, a través de un vídeo. "El primer punto se podría haber redactado de otra manera y ha dado pie a confusión porque dice que Badalona expresa su apoyo al Pacte Nacional per la llengua y tendría que decir 'algunos puntos' del pacto", ha comunicado.

Tras esto, el primer edil de Badalona ha aclarado que su ciudad "no suscribe ni firmará el Pacte Nacional per la llengua", sino que ve positivas "algunos puntos" que se recogen en él. Poco antes, en una entrevista en Catalunya Ràdio, había asegurado que la iniciativa del catalán, con el expreso "apoyo" al pacto, nace del grupo municipal y que no la consensuó con nadie del partido. "Tengo muy claro lo que defiendo y creo que es lo que defiende mi partido", ha sentenciado.

No lo ven así algunos sectores de la dirección del partido. "La posición del PP en este asunto es distinta a la que se ha votado en Badalona", sentencia una voz de la cúpula directiva a EL PERIÓDICO. El PPC rechazó desde el principio adherirse a este pacto -firmado por PSC, ERC y Comuns, sin el apoyo de Junts y la CUP- porque creen que su estrategia es "ir en contra del castellano" e "imponer" el catalán. De hecho, este jueves, a raíz de la polémica, el partido ha emitido un comunicado dejando claro que su posición es contraria al Pacte Nacional per la llengua y subrayando que así lo demuestra "en todos los municipios y ciudades gobernadas por el PPC con políticas y actuaciones en defensa y promoción de la pluralidad lingüística."