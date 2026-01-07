Presenta su renuncia
Ábalos tendrá que volver a cambiar de abogado: su defensa renuncia a representarle en el Supremo
El despacho Chabaneix Abogados atribuye "a discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional" la renuncia
El exministro José Luis Ábalos comenzará el año teniendo que buscar un nuevo abogado, después de que el despacho que le representaba desde el pasado mes de octubre, cuando renunció a la defensa su primer letrado, José Aníbal Álvarez, hasta ahora haya presentado un escrito a última hora de la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo en el que renuncia a su representación.
El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está firmado por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien señala que la decisión del bufete ha sido comunicado en persona al propio Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real, en el que ingresó el pasado 15 de diciembre, tras prestar declaración por última vez ante el juez instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.
El despacho Chabaneix Abogados, que asumió su defensa después de que las discrepancias surgidas con su anterior abogado hicieran inviable que continuara representándoles, ha comunicado al alto tribunal que "ha renunciado a la defensa del señor José Luis Ábalos debido a discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional".
Suscríbete para seguir leyendo
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Oriol Junqueras: 'ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones
- La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
- Telefónica remite al juez correos sobre reuniones vinculadas a la cátedra de Begoña Gómez