Tribunales
La Abogacía de la Generalitat Valenciana desmiente al jefe de gabinete de Mazón y confirma que avaló verbalmente un confinamiento el 29-O
Los letrados del Consell han aportado un informe a la causa de la dana que "contradice las declaraciones" del actual asesor del exjefe del Consell, José Manuel Cuenca, que mantendrá un careo con la exconsellera Salomé Pradas el próximo lunes 12 de enero
La jueza de la dana cita a declarar a los responsables de la Abogacía de la Generalitat que opinaron sobre un posible confinamiento el 29-O
Laura Ballester
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 ha acordado citar a declarar como testigos al que fuera subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024, Ricardo García García, así como al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la misma conselleria y también al abogado general de la Generalitat en esa misma fecha, que deben ser identificados.
La decisión, adoptada en respuesta a la petición formulada por una acusación particular, deriva del contenido de un informe presentado en el órgano judicial por la Abogacía de la Generalitat de fecha 26 de diciembre de 2025, que constata la existencia de consultas telefónicas a ese departamento sobre el encaje jurídico de un eventual confinamiento de la población con ocasión de la dana.
Un informe que, como recuerda la instructora en su resolución "contradice las manifestaciones del testigo" José Manuel Cuenca, ex secretario autonómico de Comunicación de Presidencia de la Generalitat.
Cuenca defendió en su segunda declaración que el secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre de 2024, Cayetano García, habría hablado con la Abogacía de la Generalitat sobre un posible confinamiento. A partir de la respuesta que Cayetano García, José Manuel Cuenca defendió que por eso le envió los famosos y paternalistas mensajes a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. "Salo, de confinar nada por favor. Calma".
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra recuerda que "según el señor José Manuel Cuenca sus mensajes a la señora Salomé Pradas se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el señor Cayetano García". Por el contrario, apunta la jueza, "el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse". De ahí que la magistrada considera que las testificales de los letrados de la Generalitat resultan "relevantes".
En el mismo auto notificado este miércoles, la magistrada ha ordenado unir a las actuaciones y dar traslado a las partes del escrito y el acta notarial presentados por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que se aportan los mensajes de Whatsapp que éste remitió al entonces presidente de la Generalitat el 29-O.
La magistrada no responde, por ahora, a la petición de un abogado para que Feijóo declare en Catarroja o lo haga en un juzgado y no en su despacho del Congreso. De ahí que, por ahora, se mantiene la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos, tal como acordó en un auto del pasado 29 de octubre, cuando se cumplían catorce meses de la dana del 29 de octubre de 2024, que acabó con la vida de 230 personas y también le exigió los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Mensajes que el líder de la oposición remitió al juzgado el 2 de enero.
