El Govern ve "más cerca que nunca" el pacto sobre financiación y pide a Junts que no lo bloquee en el Congreso

Días decisivos para que Catalunya tenga una nueva financiación. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado este miércoles que el acuerdo entre la Generalitat, el Gobierno y ERC está "más cerca que nunca". "Somos optimistas. Estamos en la recta final y en los próximos días y horas podremos conocer el detalle del acuerdo", ha dicho en su tradicional comparecencia tras la reunión semanal del ejecutivo catalán.

Las palabras de la consellera son una señal más que alimenta la posibilidad de que este jueves sea una jornada clave en que se anuncie el acuerdo definitivo. Este día está prevista una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, donde se espera que se anuncie el pacto final. Paneque ha concedido que es una "reunión importante" y no ha descartado que el Govern haga alguna comparecencia este mismo jueves para valorar todo este asunto.

Paneque no ha querido dar cifras concretas sobre el acuerdo, pero no ha desmentido las que ya ha dado ERC. Según los republicanos, el nuevo sistema supondrá que el Estado aporte a la Generalitat entre 4.000 y 5.000 millones más de euros de los que aporta ahora. De hecho, el partido de Junqueras precisa que estará "más cerca" de los 5.000 que de los 4.000. La portavoz del ejecutivo catalán ha preferido esperar al anuncio final para hablar de millones, pero ha asegurado que supondrá una mejora "importante" respecto al modelo actual.

Se tiene que ajustar aquello que generamos respecto a aquello que recibimos Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

Más allá de las cifras sobre los recursos extraordinarios que recibirá la Generalitat, la negociación tiene otras dos cuestiones importantes cuyo desenlace tampoco está claro. La primera, si el nuevo modelo respetará el principio de ordinalidad, es decir, si Catalunya no perderá posiciones en el ránking de comunidades autónomas entre los recursos que aporta a la caja común y los que luego recibe. Paneque ha dado por hecho que se cumplirá el "acuerdo con ERC" y que, por lo tanto, habrá ordinalidad. "Se tiene que ajustar aquello que generamos respecto a aquello que recibimos", ha concluido.

La otra cuestión candente es si habrá algún avance para que Catalunya pueda recaudar en el futuro el IRPF que se paga en la comunidad. Esta también es una demanda de ERC que ahora mismo está congelada. Paneque ha confirmado que la intención de la Generalitat es seguir con los trámites legales para que esto sea una realidad en 2028.

Presión a Junts

Para que la nueva financiación sea una realidad no bastará con un acuerdo a tres bandas entre Gobierno, Generalitat y ERC. Una vez se presente el pacto, este deberá ser ratificado luego en el Congreso, donde actualmente no tiene los apoyos necesarios. Por ejemplo, partidos como Junts advierten de que no lo avalarán si no reconoce para Catalunya un concierto económico al estilo del que está vigente en Euskadi.

Paneque ha confiado en que el partido de Carles Puigdemont acabará apoyando un acuerdo porque no podrá oponerse a un modelo que mejorará "sustancialmente la financiación de Catalunya". Así, se ha mostrado convencida de que "las fuerzas políticas entenderán la importancia política del momento".